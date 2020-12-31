3 hekim daha coronadan hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından “#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz” etiketiyle paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Iğdır Devlet Hastanesi’nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Akyıldız ve Hatay’da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Adnan Ezelsoy’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı ise 312’ye yükseldi.

MESLEKTAŞLARI UĞURLADI

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: “Hastanemizde Covid-19 tedavisi gören Iğdır Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Emin Akyızdız vefat etmiştir. Merhum doktoru son yolculuğuna hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve meslektaşları uğurladı. Ailesinin ve sağlık camiamızın başı sağolsun. Allah rahmet eylesin.”

TRABZON’DA DA BİR HEKİM CORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Son olarak Trabzon’da özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hüseyin İlhan Demirel hayatını kaybetti. 47 yıllık doktor olan ve bir süredir Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olan Demirel, gece geç saatlerde yaşamını yitirdi.

İYİYİM MESAJI GÖNDERMİŞTİ

Demirel, son olarak 22 Aralık'ta hastanede tedavi gördüğü sırada sosyal medyadan kendisine geçmiş olsun ve iyi dileklerde bulunan meslektaş ve arkadaşlarına iyi olduğunu yazmıştı. Demirel, sağlığını merak eden sevenlerine “Çok teşekkür ederim herkese iyiyim merak etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.