Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, coronaya yenik düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüsüne karşı dikkat çektiği illerden biri olan Mardin'den acı haber... Mazıdağı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed Tur, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Muhammed'in ailesiyle gittiği bir düğünde virüsü kaptığı tahmin ediliyor.

12:55 -
Haberler Sağlık
20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, coronaya yenik düştü

Uzmanlar corona virüsüne karşı düğün, cenaze, bayramlaşma gibi toplu buluşma etkinliklerine karşı sık sık uyarırken, bir haber de Mardin’den geldi. 20 yaşındaki Muhammed Tur, ailesiyle katıldığı bir düğün sonrası corona virüsü kaptı ve hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz’da ailesiyle birlikte davet edildikleri düğüne götürülen Tur, düğün sonrası corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Tur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tur’un cenazesi ilçe mezarlığında corona virüsü tedbirleri çerçevesinde defnedildi. (İHA)

İLGİLİ HABERBakan Koca'nın dikkat çektiği şehirde bir günde 2 bin 913 kişiye corona cezası!Bakan Koca'nın dikkat çektiği şehirde bir günde 2 bin 913 kişiye corona cezası!
Ankara Corona Diyarbakır düğün Gaziantep Haber Konya Mardin Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 13:01 03.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more