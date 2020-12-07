24 hastanın 23’ünde doğru tahmin! Corona hastaları için yeni kan testi geliştirildi

Semptom göstermeye başladıktan kısa bir süre sonra yapılması planlanan bu test şu anda hastanelerde deneniyor. Hastanelerdeki deneyler, testin doğruluk oranını ölçecek.

BBC Türkçe’nin Guardian gazetesine dayandırdığı haberine göre doktorlar bu test sayesinde yoğun bakıma ihtiyaç duyacak hastaları tespit edip onlara önceden daha fazla destek vererek hayatta kalma şanslarını artırabilir.

Doktorlar hastane kapasitesinin dolmaya yaklaştığı durumlarda palyatif bakım veya yoğun bakım ünitesine hasta kabul etme konusundaki kararları da bu test sonucuna göre daha rahat bir şekilde verebilir.

Bilim insanı Markus Ralser’in ekibiyle geliştirdiği testte COVID-19 hastalarının kanlarındaki 27 ayrı protein türünün miktarı inceleniyor.

Bugüne kadar 160 hastanın durumunu inceleyen ve protein oranlarıyla ölüm oranı ve yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranlarını inceleyen ekip, hangi proteinin ne seviyede bulunduğuna bakarak bu oranların anlaşılabileceğini ortaya koydu.

“CORONADA İLK GÜNLER ÇOK ÖNEMLİ”

Guardian’a konuşan Londra’daki Francis Crick Enstitüsü’nden Prof. Ralser, bazı COVID-19 hastalarında ‘mutlu hipoksi’ denen bir olgunun görüldüğünü, genel olarak iyi durumdaki bu hastaların ansızın kötüleşebildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Bu tür hastaların COVID-19’a karşı erken bir yangı tepkisi verdiğini anladık. Bu tepkinin ürettiği proteinlerin kandaki miktarını ölçerek hastaya ’40 gün sonra şu halde olma ihtimalin bu kadar’ diyebileceğiz.

* COVID-19’da ilk günler çok önemli. Yoğun bakıma ihtiyaç duyacak kişileri ne kadar erken yoğun bakıma alırsak hayatta kalma şansları o kadar artıyor.

24 HASTANIN 23’ÜNDE DOĞRU TAHMİN

Şu ana kadar 24 hasta üzerinde kontrol deneyi süren test, hayatını kaybeden beş hastanın tamamını doğru tahmin etti. Hayatta kalmayı başaran 19 hastadan da 18’i doğru tahmin edildi.

Deneyin bir sonraki aşamasında test Almanya, İngiltere ve ABD’deki 10 hastanede denenecek.