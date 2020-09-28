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24 saat maske ve gözlük taktı, yüzünde yaralar oluştu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi corona virüsü servisinde çalışan hemşire Gülhan Aksu Akarsu, 24 saatlik nöbetin ardından maske ve koruyucu ekipmanlarını çıkardı. Hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf eden Akarsu'nın yüzünde yaralar oluştuğu görüldü.

12:02 -
Haberler Sağlık
24 saat maske ve gözlük taktı, yüzünde yaralar oluştu

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde corona virüsü servisinde yaklaşık 1 aydır görev yürüten hemşire Gülhan Aksu Akarsu, 24 saatlik nöbetinin ardından maske ve koruyucu ekipmanlarını çıkarmak istedi. Giyinme odasında maske ve siperliğini çıkaran Akarsu, koruyucu ekipmanlar nedeni ile yüzünde yaraların oluştuğunu gördü.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ellerinden geleni yaptığını belirten Akarsu, şunları söyledi:

“Her gün hastalarımızın iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. 24 saatlik nöbetimin ardından koruyucu ekipmanlarımı çıkardığımda yüzümde yaraların oluşmaya başladığını gördüm. Bu durum beni rahatsız etmedi, her zaman hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bizim için maske, mesafe ve temizliğe önem göstersinler”. (İHA)

Corona Dicle Üniversitesi Diyarbakır hemşire Sağlık
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