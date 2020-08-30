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3 yıldır evden çıkamıyor… Obezite hastası yardım bekliyor

14 yaşından itibaren hızla kilo almaya başlayan Şükran Koşan, el ve ayaklarındaki şişkinlikler nedeniyle hareket edemez hale geldi. 3 yıldır evden çıkamayan ve birçok ihtiyacını annesinin yardımıyla karşılayan Koşan, yardım çağrısında bulundu. Şu an 180 kilo olan Koşan, "Beni bu azaptan kurtarın" dedi.

11:43 -
Haberler Sağlık
3 yıldır evden çıkamıyor… Obezite hastası yardım bekliyor

Diyarbakır’da ailesiyle birlikte yaşayan Şükran Koşan, 14 yaşındayken obezite hastası oldu. Her geçen gün kilo alan Koşan, son olarak 180 kiloya ulaştı. 3 yıldır ayakları ve ellerindeki şişlikler nedeniyle yürüyemez hale gelen Koşan’ın safra kesesinde de taş oluştu. Kilosundan dolayı oluşan ölüm riski nedeniyle ameliyat olamayan Koşan, 24 saatini evde geçiriyor.

‘BANA EL UZATIN, BU AZAPTAN KURTARIN’

Kiloları sebebiyle oturarak uyumak zorunda olan Koşan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sadece pencereye ve balkona çıkıyorum. Lavaboya kadar gidiyorum. 3 yıldır acı çekiyorum. Kilodan dolayı ne gecem ne gündüzüm var. Gece ve gündüz ağlıyorum. Hatta ayaklarım şişmiş, patlıyor. Ayağımdan sürekli su geliyor.

Safra kesemde 4 taş var. Her taş bayağı büyümüş ve doktorlar kilodan dolayı ameliyat yapamıyor. Ölüm riski olduğu için ben ne yapacağım, bütün büyüklerimizden yardım istiyorum. Dışarıya çıkmaya hasret kaldım. 24 saat bu koltuğun üzerinde yatıyorum, uzanmaya hasretim. Uzandığımda sanki beni boğuyorlar, nefes alamıyorum.

Psikolojim bozulmuş artık. Allah rızası için bana yardım edin. Bana el uzatın, bu azaptan kurtarın beni”.

FOTO: DHA

56 yaşındaki anne Remziye Koşan ise, kızına baktığını ve kendisinin de rahatsızlığı olduğunu ifade ederek, “Yaşıma göre artık kuvvetim yok. Kızım için yardım istiyorum.” diye konuştu. DHA

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