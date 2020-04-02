300 hekimden ortak çağrı: Daha çok test yapılmalı

Türkiye’de corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ederken, hekimlerden önemli bir çağrı geldi. Hekimler salgınla mücadelede alınması gereken önlemleri sıraladı.

İşte Türkiye’de görev yapan 300 hekimin çağrısı:

Ülkemizdeki artışın hızı bilinen örnekler içinde -ne yazık ki- daha çok İtalya ve İspanya'ya benziyor. Almanya ise görece başarılı gözüken bir örnek oluşturuyor. Almanya, ülkesinde hastalığın ilk başladığı dönemde İtalya'dan 17, İspanya'dan 8 gün geride görünürken 29 Mart 2020 tarihinde ölüm oranı diğer iki ülkeye göre yavaşlamış durumda. Almanya'nın nüfusu çok daha fazla olmasına rağmen iki tedbir sayesinde İtalya'dan 17 gün sonra Almanya'daki ölüm sayısı 1016 yerine 541‘de kaldı, İspanya'da ise bu sayı 1381‘di.

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Çünkü Almanya gecikmeden daha sıkı önlemlere başvurdu ve çok daha fazla insana test yaptı. Hem sağlıklı görünen ama virüsle enfekte kişilerin hem de testle hasta olduğu tespit edilenlerin diğer kişilerle temas riskini sıkı önlemler uygulayarak daha aza indirdi.

Hastalanma oranını yavaşlatabilmek, zaten normalde var olan hastalara ilave salgın hasta yükünü zamana yayabilmek çok ama çok yaşamsaldır. Hasta sayısı, hastanelerin “hasta bakabilme kapasitesi”nin içinde kaldığı ölçüde daha çok sayıda insan hayatı kurtarılabilecektir.

Türkiye, 29 Mart itibariyle kaybedilen hasta sayısı bakımından (131 kayıp); 23 Mart'taki Almanya'nın hizasındadır (123 ölüm). İtalya'dan 24 gün (5 Mart-148 ölüm), İspanyadan ise 16 gün (13 Mart- 133300 ölüm) gerideyiz.

Bu ülkelerle ülkemiz arasındaki “gün farkları” çok değerlidir.

Türkiye'de uzun yıllardır görev yapmış, halen yapmakta ve bundan sonra da yapacak olan hekimler olarak bizler, okuduğumuz tabloyu ve öncelikli önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmayı yurttaşlarımızın esenliği için üzerimize düşen sorumluluğun bir gereği olarak görmekteyiz:

DAHA ÇOK TEST: Salgınla mücadeleyi iyi yöneten ülkelerden alacağımız en önemli derslerden birinin mümkün olduğu kadar fazla sayıda test yaparak enfekte olanların ve temas ettiklerinin bulunması ve sağlıklı bireylerden ayrılması olduğu anlaşılmaktadır.

TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN AZAMİ ÖLÇÜDE SINIRLANDIRILMASI: Özellikle ve başta hasta yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerimizde temas sıklığını yani bulaş riskini azaltacak tedbirleri güçlendirmek gerekir. Salgının büyümesine yol açan en önemli faktör “dolaşan nüfus”tur. O nedenle, devletçe bugün ve gelecek güvencesi temin edilerek yaş grubu sınırlandırması olmaksızın bir süreliğine herkesin evde kalması sağlanmalıdır.

HAYATIN SÜREKLİLİĞİ: Ev içinde hayatı sürdürmek için gerekli temel ihtiyaçların üretiminde, dağıtımında çalışanlar veya kesintiye uğratılmasının mümkün olmadığı hizmetlerde çalışanların, birbirlerine ve ev halkına bulaş riskini asgariye indirecek tedbirler alınarak çalıştırılması sağlanmalıdır.

SAĞLIK HARCAMALARI: Herkesin salgından korunabilmesi ve bütün bireylere etkin bir tedavinin sağlanabilmesi bireyin olduğu kadar toplumun da ihtiyacıdır. Sağlık hizmetlerinin önündeki her türlü parasal engel kaldırılmalı, özel sağlık kuruluşları dahil her türlü sağlık hizmetinden katkı-katılım payı en azından pandemi döneminde alınmamalıdır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI: Diğer taraftan; başka ülkelerin deneyimleri, salgında hastalanma ve kaybedilme riskinin en yüksek olduğu grubun sağlık çalışanları olduğunu göstermektedir. Henüz salgının yükselme eğrisinin başlarında bulunduğumuz halde bile sağlık çalışanlarımızın yükünün hızla artmakta olduğu ve birçok sağlık çalışanının hastalandığı bilinmektedir. Önümüzdeki dönemde yoğunluk giderek artacaktır. Sağlık çalışanlarının bu bulaşıcı hastalıkla mücadele ederken kendilerini koruyabilmeleri, hasta bakarken bakılacak hasta olmamaları gerekir. Sağlık çalışanlarının çalışma sırasında kendilerini bulaştan koruyabilmeleri için gerekli tıbbi malzemenin eksikliğini hissetmemeleri zorunludur. Bu malzemeler bulunamadıkça ya hasta hizmeti aksayacak ya da sağlık çalışanları kaybedilecektir. İkisinin de çok sayıda dünya örneğini acıyla görmüş bulunmaktayız.

COVID-19 salgınıyla sahada, masada aktif olarak mücadele eden herkese kuvvet diler, halkımızı bu çetin süreçte bulaşı en aza indirmek yönünde alınan tedbirlere, çağrılara uymaya davet ederiz. 01.04.2020

Çağrı metnine imza veren hekimler

Prof. Dr. Okan Akhan Radyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Murat Akova İç Hastalıkları Uz. Ankara

Prof. Dr. Umut Akyol Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Çetin Atasoy Radyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Önder Ergönül Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Çetin Erol Kardiyoloji ve İç Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu Göğüs ve Allerji Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Ferda Özyurda Halk Sağlığı Uz. Ankara

Prof. Dr. İskender Sayek Genel Cerrahi Uz. Ankara

Prof. Dr. H.Özden Şener Nöroloji Uz. Ankara

Doç. Dr. Cansın Tulunay Kaya Kardiyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Osman Abbasoğlu Genel Cerrahi Uz. Ankara

Dr. Mustafa Acar İzmir

Dr. Öğr. Ü. Erkan Acar Nöroloji Uz. İstanbul

Dr. Öğr. Ü. İnci Adalı Odyoloji Uz. İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Kemal Adalı Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.

Dr. Zennure Adıgüzel Şahin

Dr. Satia Advan Pratisyen Hekim İstanbul

Prof. Dr. Fatih Ağalar Genel cerrahi Uz. Ankara

Öğr. Gör. Dr. Filiz Ak Aile Hekimliği Uz. Ankara

Dr. Pınar Akan İç Hast. Uz. İstanbul

Prof. Dr. İbrahim Akkurt Göğüs Hast. Ve İş ve Meslek Hast. Uz. Ankara

Dr. Barış Akoğlu Kurum Hekimi İzmir

Prof. Dr. Yonca Akova Göz Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Yakut Akyön Tıbbi Mikrobiyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Canan Akyüz Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Dr. Nazmi Algan Aile Hekimliği Uz. İstanbul

Prof. Dr. Bülent Alıç Meme ve Endokrin Cerrahisi Uz.

Dt. Gülbin Alparslan Diş Hekimi

Prof. Dr. Nilüfer Alparslan Sansoy Göz Hast. Uz.

Prof. Dr. Züleyha Alper Aile Hekimliği ve Tıp Eğitimi

Dr. Berrin Altınören Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.

Doç. Dr. Hüseyin Altınyollar Genel Cerrahi Uz.

Dr. Yalçın Antmen Aile Hekimi

Prof. Dr. Memnune Apak Çocuk Sağlığı ve Hast. ve Genetik Hast. Uz. İstanbul

Dr. Evren Asena Ruh Sağlığı ve Hast. Uz.

Dr. Adil Atalay İç Hast. Uz.

Dr. A.Zafer Atasoy Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Çanakkale

Prof. Dr. Gamze Atay Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara

Dr. Özgür Avcı Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uz.

Dr. Hikmet Aydoğdu Ankara

Dr. Sıtkı Bağdadi Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz. İstanbul

Doç. Dr. Demir Bajin Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara

Dr. Kemal Bakır Patoloji Uz.

Dr. Taner Balbay Aile Hekimi Aydın

Dr. Olcay Baltacı Pratisyen Hekim

Dr. Eray Baltacı Ortopedi ve travmatoloji Uz.

Dr. Faik Bankeroğlu Göz Hast. Uz. İstanbul

Dr. Ateş Baran Göğüs Hast. Uz.

Dr. Nihal Başay Göğüs Hast. Uz.

Dr. Fatma Özlem Başsoy Erişkin Acil Hekimi

Doç. Dr. Ayşe Hilal Batı Tıp Eğitimi ve Halk Sağlığı Uz. İzmir

Dr. Serap Bilen Hızel Göğüs Hast.Uz. Ankara

Dr. Onur Bilgiç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz.

Dr. Fügen Bilir Göz Hast. Uz.

Dr. Vahide Bilir Pratisyen Hekim Ankara

Prof. Dr. Nazmi Bilir Halk Sağlığı Uz. Ankara

Prof. Dr. Ayşe Bingöl Nöroloji Uz. Ankara

Dr. Derman Boztok Halk Sağlığı Uz.

Dr. Nihat Bulut Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.

Dr. Fazlı Büyükgöz Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.

Dr. Yusuf Canaran Pratisyen Hekim

Dr. Ayten Cesur Pratisyen Hekim

Dr. Arda Ceylan Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz. İzmir

Prof. Dr. Benan Çağlayan Göğüs Hast. Uz. İstanbul

Dr. Haluk C. Çalışır Göğüs Hast. Ve tüberküloz Uz.

Prof. Dr. Güven Çelebi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. Zonguldak

Dr. Ömer Faruk Çelen Radyoloji Uz. Kocaeli

Dr. Selçuk Çelik İşyeri Hekimi Ankara

Dr. Funda Çelik Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.

Dr. Muzaffer Çeliksöz Kalp ve Damar Cerrahisi Uz. Ankara

Dr. Gülseren Çeliksöz Diyaliz Hekimi Ankara

Dr. Hüseyin Çetinel İzmir

Dr. Şadiye Çetintaş İşyeri Hekimi

Dr. Tahsin Çınar İstanbul

Prof. Dr. Sertaç Çiçek Kalp ve Damar Cerrahisi Uz. İstanbul

Dr. Cansu Çimen Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.

Dr. Seyit Çoban İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Çocuk Enfeksiyon Hast. Uz.

Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş Çocuk Gastroenteroloji Uz. İstanbul

Dr. Zambak Dal Dermatoloji Uz.

Dr. Lütfi Değirmencioğlu

Dr. Füsun Değirmencioğlu Kardiyoloji Uz.

Dr. Doğan Alpaslan Demir Kurum Hekimi

Dt. Hülya Demir Diş Hekimi

Dr. Öğr. Ü. Deniz Demircioğlu Duman Dermatoloji Uz. İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Demirkazık İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uz. Ankara

Dr. Mustafa Asım Demirkol Göğüs Hast. Uz. İstanbul

Prof. Dr. Kazım Devranoğlu Göz Hast. Uz. İstanbul

Prof. Dr. Halise Devrimci Özgüven Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Ankara

Dr. Semih Dikkatli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Ankara

Prof. Dr. Işın Doğan Ekici Tıbbi Patoloji Uz. İstanbul

Dr. Sabri Dokuzoğuz Ortopedi ve travmatoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Halil İbrahim Durak Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi Uz. İzmir

Dr. Öğr. Ü. Süheyla Ekemen Patoloji Uz.

Prof. Dr. Murat Emiroğlu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uz. Ankara

Dr. Birsel Erarslan İşyeri Hekimi

Dr. Saim Erarslan İşyeri Hekimi

Dr. Yılmaz Erbay Pratisyen Hekim Antalya

Dr. Rıdvan Ercan Ankara

Dr. Hürer Ercan Kadın Hast. ve Doğum Uz. Ve İşyeri Hekimi Kocaeli

Dr. Rıdvan Ercan Pratisyen Hekim

Dr. Esen Erden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.

Dr. Okşan Erdoğan Aile Hekimliği Uz.

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uz. Ankara

Doç. Dr. Deniz Erdoğdu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Ankara

Dr. İsmail Erelli İşyeri Hekimi

Dr. Birsen Ergus Dermatoloji Uz.

Dr. Kenan Ergus İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Gülriz Erişgen Fizyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Tülay Erkan Çocuk Gastroenteroloji Uz.

Dr. Cumhur Ersoy Göz Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş Kardiyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Canan Erzen Pediatrik Onkoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak Halk Sağlığı Uz.

Dr. Nevzat Fresko İstanbul

Prof. Dr. Suna Gedikoğlu Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.

Dr. Hadi Geylan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uz. Van

Dr. Dilek Gibyeli Genek Nefroloji Uz. Muğla

Dr. Şefik Cem Gökçe Ortopedi ve travmatoloji Uz.

Dr. Ender Gökçebay Üroloji Uz. İşyeri Hekimi İstanbul

Dr. Ceren Göker Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Dr. F.Zuhal Gökkoca Halk Sağlığı Uz.

Prof. Dr. Süha Göksel Patoloji Uz. İstanbul

Dr. A.Hakan Gönendik İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Dolunay Gülmez Tıbbi Mikrobiyoloji Uz. Ankara

Dr. Tayfun Güme Kadın Hast. ve Doğum Uz.

Doç. Dr. Önder Günaydın Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara

Dr. İnanç Güngör Göz Hast. Uz.

Dr. Selda Günönü İzmir

Dr. Duyguhan Güralp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Dr. Nevruz Gürceğiz İşyeri Hekimi

Dr. Mehlika Gürpınar Alganer Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.

Dr. Hakan Gürsaç İşyeri Hekimi

Dr. Leyla Gürses Dermatoloji Uz.

Dr. Mehmet Akif Gürsoy İşyeri Hekimi İzmir

Doç. Dr. Hakan Güzel Genel Cerrahi Uz.

Dr. Emel Gülçin Hacıoğlu Kızılkılıç Aile Hekimliği Uz.

Prof. Dr. Gülşen Hasçelik Fiziksel Tıp ve Rehab. Uz. Ankara

Dr. Atila Ilıman İşyeri Hekimi Ankara

Dr. Enver Cahit Işılak Aile Hekimi Ankara

Dr. N.Sevda İdil Kadın Hast. ve Doğum Uz.

Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı

Dr. Bayazıt İlhan Göz Hast. Uz. Ankara

Dr. Harun İsak

Doç. Dr. Cumhur İzgi Tıp Tarihi ve Etik Antalya

Prof. Dr. Adnan Kabaalioğlu Radyoloji Uz. İstanbul

Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz Nöroloji Uz.

Dr. Ayla Kankale Özden Kadın Hast. Ve Doğum Uz.

Prof. Dr. Murat Karaçorlu Göz Hast. Uz.

Dr. Hakan Karagözlü Ortopedi ve travmatoloji Uz.

Dr. A.Seda Karahan Pratisyen Hekim

Dr. Ali Karakoç Üroloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Çiğdem Kayacan Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı İstanbul

Dr. Atınç Kayınova İşyeri Hekimi Zonguldak

Prof. Dr. Asım Kaytaz Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.

Dr. Sıtkı Kesedar İşyeri Hekimi Ankara

Dr. Şiran Keske Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. İstanbul

Dr. Nurdan Keskin Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. İstanbul

Prof. Dr. Bülent Kılıç Halk Sağlığı Uz. İzmir

Dr. Mustafa Kır Kadın Hast. ve Doğum Uz. İstanbul

Prof. Dr. Nur Kır Göz Hast. Uz.

Prof. Dr. Nural Kiper Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Dr. Falih Kocaman Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz. İstanbul

Prof. Dr. Bekir S. Kocazeybek Tıbbi Mikrobiyoloji Uz. İstanbul

Dr. Serdar Koç Aile Hekimi Ankara

Prof. Dr. Ülker Koçak Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Dr. Ergin Koçyıldırım Çocuk Kalp Cerrahisi Uz. ABD

Dr. Nilüfer Korku Halk Sağlığı Uz. İstanbul

Dr. Mesud Kosku Göğüs Hast. Uz. İstanbul

Prof. Dr. Naci Kostakoğlu Estetik ve Plastik Cerrahi Uz. İzmir

Dr. Süreyya Köklü

Prof. Dr. Ethem Kumbay Kardiyoloji ve İç Hast. Uz. Bursa

Prof. Dr. Zafer Kurugöl Prof.Dr.Zafer Kurugöl

Dr. Nilgün Kuştarcı Hunca Kadın Hast. ve Doğum Uz.

Dr. G.Esra Kutlu Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. İstanbul

Prof. Dr. Necmettin Kutlu Plastık Cerrahi Uz. İstanbul

Dr. Nalan Kutlu

Dr. İnci Küçükercan Biyokimya Uz.

Dr. Figen Küçüksezer Göz Hast. Uz. İstanbul

Dr. Aydoğan Lermi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hast.Uz.

Dr. Rüstem Mavili Samsun

Dr. Mahmut Celal Mestçioğlu İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Çiğdem Millik Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uz.

Dr. Fuat Memduh Mutlu Nöroşirurji Uz. İstanbul

Prof. Dr. Gülay Nurlu Nöroloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Nezih Oktar Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz.

Dr. Ali Ekrem Onar İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Handan Onur İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uz. Ankara

Dr. İstemi Oral Pratisyen Hekim

Prof. Dr. Diclehan Orhan Patoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Bülent Önal Üroloji Uz. İstanbul

Prof. Dr. Gül Önden Göğüs Hast. Uz. İstanbul

Prof. Dr. Zeki Öngen Kardiyoloji Uz.

Prof. Dr. Necati Örmeci Gastroenteroloji Uz.

Dr. Lütfi Öte Genel Cerrahi Uz.

Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar Nöroloji Uz.

Dr. Naciye Özbek Kardiyoloji Uz.

Dr. Yasemin Özbek Pratisyen Hekim İzmir

Dr. Gürhan Özcan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Dr. Algan Özdemir Üroloji Uz.

Prof. Dr. Kevser Özden Tıbbi Biyoloji Uz. Ankara

Prof. Dr. Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Metin Özenci Kardiyoloji ve İç Hast. Uz.

Dr. Süleyman Özgüler Aile Hekimi

Prof. Dr. İnci Özgür İlhan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Ankara

Prof. Dr. Ş.Volkan Özgüven Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz.

Doç. Dr. Gülcihan Özkan Göğüs Hast. Uz.

Doç. Dr. Semih Özkan Üroloji Uz. Ankara

Dr. Haluk Özkut İşyeri Hekimi

Dr. Ayhan Özyürek Ortopedi ve travmatoloji Uz.

Dr. Süreyya Paksoy Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. İzmir

Dr. Şenay Palit Ekin Anestezyoloji ve Reanimasyon Uz.

Dr. Demet Parlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.

Dr. Öğr. Ü. Ömer Faruk Polat Nöroşirürji Uz. Düzce

Dr. Hüseyin Reyhan Kadın Hast. ve Doğum Uz. Almanya

Prof. Dr. A.Afşin Sağduyu Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. İzmir

Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Nöroloji Uz. İstanbul

Prof. Dr. Meram Can Saka Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Banu Salepci Göğüs Hast. Uz.

Prof. Dr. Ahmet Saltık Halk Sağlığı Uz. Ankara

Prof. Dr. Vedat Sansoy Kardiyoloji Uz. İstanbul

Doç. Dr. Hakan Seçkin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uz.

Dr. Serdar Sezgin Üroloji Uz.

Prof. Dr. Güner Söyletir Tıbbi Mikrobiyoloji Uz.

Dr. Gül Sibel Südoğan Dermatoloji Uz.

Dr. Erkan Sümer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Ankara

Prof. Dr. Nilda Süslü Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara

Dr. Nilgün Şafak Göz Hast. Uz.

Prof. Dr. Sedef Şahin Dermatoloji Uz.

Dr. Zühtü Şahin İşyeri Hekimi ve Halk Sağlığı Bilim Uz.

Prof. Dr. Hüseyin Avni Şahin Aile Hekimligi Uz. Van

Dr. Figen Şahpaz İşyeri Hekimi Ankara

Dr. Çetin Şellavcı Aile Hekimi

Prof. Dr. Elif Şen Göğüs Hast. Uz. Ankara

Dr. Sare Şen Hemodiyaliz Hekimi

Dr. Nedim Şendağ İşyeri Hekimi

Doç. Dr. Aras Şenvar Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.

Dr. Sema Tabak

Dr. Mustafa Tamyürek

Doç. Dr. Hatice Tankişi Nöroloji Uz. Danimarka

Prof. Dr. Tülay Tecimer Patoloji Uz.

Dr. Ahmet Tellioglu İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Cem Terzi Genel Cerrahi Uz. İzmir

Prof. Dr. İlhan Tezcan Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Ayşegül Tokatlı Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Kamil Topalkara Nöroloji Uz.

Prof. Dr. Rezan Topaloğlu Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Dr. Bülent Toprakçı Acil Hekimi Antalya

Dr. Mustafa Torun Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hast.Uz. İzmir

Doç. Dr. Esin Tuncay Göğüs Hast. Uz.

Dr. Saffet Murat Tura Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz.

Prof. Dr. Mustafa Turan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Uz. Ankara

Prof. Dr. Raşit Tükel Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uz. İstanbul

Doç. Dr. Ayşın Uçkun Kitapçı Çocuk Endokronoloji Uz. Ankara

Dr. Esra Uğurlu Koçer Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. İstanbul

Dr. Sedat Ulkatan Nöroloji Uz. ABD

Prof. Dr. Kayıhan Uluç Nöroloji Uz. İstanbul

Prof. Dr. Berna Uluğ Ruh Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Sabahattin Umman Kardiyoloji Uz.

Dr. Hüseyin Usta İşyeri Hekimi

Dr. Nesrin Usta İşyeri Hekimi

Dr. Ruhiye Uygun Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz.

Prof. Dr. Hilmi Uysal Nöroloji Uz. Antalya

Dr. İsa Uzun İşyeri Hekimi

Dr. Ayşe Canan Üçışık Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. İstanbul

Dr. A.Selçuk Ülgener İç Hast. Uz. İstanbul

Dr. Aysel Ülker Gastroenteroloji Uz. Ankara

Dr. Sümeyra Ünal İşyeri Hekimi

Dr. Erol Ünder İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Kubilay Varlı Nöroloji Uz. Ankara

Dr. Mustafa Vatansever İşyeri Hekimi İzmir

Dr. Göksel Verim Üroloji Uz.

Prof. Dr. Çetin Vural Kulak Burun Boğaz Hast. Uz.

Prof. Dr. Gülşen Yakupoğlu İç Hast. Uz. Antalya

Doç. Dr. Zehra Betül Yalçıner Nöroloji Uz. İstanbul

Dr. İbrahim Halil Yalçıner Ortopedi ve travmatoloji Uz. Antalya

Dr. Türkay Yalın Radyoloji Uz.

Dr. Melda Pelin Yargıç Spor Hekimi

Prof. Dr. Ersin Yarış Tıbbi Farmakoloji Uz. Trabzon

Prof. Dr. Mehmet Hadi Yaşa Gastroenteroloji Uz.

Prof. Dr. Murat Yayla Kadın Hast. ve Doğum Uz.

Prof. Dr. Hasan Yazıcı Dahiliye ve Romatoloji Uz. İstanbul

Dr. Ayben Yentek Balkanay Radyasyon Onkolojisi İstanbul

Dr. Hürriyet Yergün İşyeri Hekimi

Dr. Halis Yerlikaya Tıbbi Onkoloji Uz.

Dr. Emin Yıldız Genel Cerrahi Uz. Ve İşyeri Hekimi

Prof. Dr. Yusuf Yıldız Ortopedi ve travmatoloji Uz. Ankara

Doç. Dr. Sema Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hast. ve Çocuk Hemato.Onko.Uz. İstanbul

Dr. Öğr. Ü. Sercan Yılmaz Radyasyon Onkolojisi İstanbul

Prof. Dr. Şule Yiğit Çocuk Sağlığı ve Hast. Uz. Ankara

Prof. Dr. Taşkın Yücel Kulak Burun Boğaz Hast. Uz. Ankara

Dr. Hüseyin Yücel İşyeri Hekimi

Dr. Ahmet İsmet Yüksek Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uz. Kocaeli

Dr. Tayfun Yüksekbaş

Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan Çocuk Sağlığı ve Hast. ve Çocuk Hemato.Onko.Uz. İstanbul

Dr. Özden Yülek Patoloji Uz. İstanbul

Dr. Fatma Zeydan Yıldız Kadın Hast. ve Doğum Uz.

Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu Tıbbi Mikrobiyoloji Uz.

Dr. Erbil Ziylan