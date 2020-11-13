3045 yeni hasta tespit edilmesinin ardından Bakan Koca’dan kritik corona uyarısı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 326'ya yükseldi.

Bugün toplam 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 45 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 407 bin 939 oldu.

BAKAN KOCA’DAN KRİTİK UYARI

Sosyal medya hesabından vatandaşlara corona virüsü uyarısı yapan Bakan Koca; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir.

* Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.

* Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.