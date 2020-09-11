‘4 aydır randevu alamadığı için sinir krizi geçirdi’ iddiası

Bursa’da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nden 4 aydır randevu alamadığını iddia eden 60 yaşındaki kadın, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi.

4 AYDIR RANDEVU ALAMADI İDDİASI

Skandal olay, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde perşembe günü meydana geldi. Nörolojik sorunları nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen 60 yaşındaki kadın, iddiaya göre psikiyatri polikliniğinden 4 ay boyunca randevu alamadı.

POLİKLİNİK ÖNÜNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İddialara göre, yaşlı kadın, psikiyatri doktoruna kontrol için 4 aydır sıra alabilmek için uğraştı. Ancak alamayınca bir umut Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’ne gelerek, Psikiyatri’deki sekretere, kontrol amaçlı doktoruna görünmesi ve ilaçlarının yazılması gerektiğini söyledi.

Sekreterin, “talimat gereği randevusuz hasta alımı yapmıyoruz” demesi üzerine ricada bulunup ısrar etti. Yine hayır karşılığını alınca da koridorun ortasında sinir krizi geçirdi. Vatandaşların müdahale ettiği mağdur kadın acil servise kaldırıldı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.