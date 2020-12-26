4 ilde hastanelerdeki yatak doluluk oranı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay, Adana Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı başkanlarıyla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz” diyen Koca, 4 ilde son durumu şöyle açıkladı:

Bursa: Yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'e düştü.

Ankara: Yatak doluluk oranı yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e düştü.

Hatay: Yatak doluluk oranı yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen yüzde 86.

Adana: Yatak doluluk oranı yüzde 62'ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen yüzde 78.