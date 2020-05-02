6 gündür vaka görülmeyen Bartın’da valilik uyardı

Bartın’da son 6 gündür corona virüsü vakası görülmüyor. 73 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2’i yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

198 bin 249 nüfusa sahip Bartın’da cami hoparlörlerinden, vatandaşları evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıyor. Bartın Valiliği de güzel havalar nedeniyle vatandaşları uyararak, tedbirlere uyulmasını istedi. Toplum sağlığının, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyeceği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi:

“SERT CEZALARA BAŞVURACAĞIZ”

“Güzel havanın da etkisiyle şehir merkezinde kalabalık fazlaydı. Bu durumun devamı halinde, ilimizde ve ülkemizde corona virüsü mücadelesinde ulaşılan başarının tehlikeye gireceği açıktır. Bundan böyle, merkez ve köylerde kolluk kuvvetleri ile daha sert tedbir ve cezalara başvuracağımızı, toplulukları ikaz etmeden en yüksek oranda ceza uygulayacağımızı, gerekirse zor kullanarak topluluklara müdahale edeceğimizi, seyahat sınırlamaları getirileceğini ikazen duyuruyoruz.

Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir. İş yerlerinin tekrar açılması, insanların işlerine kavuşması, ölümlerin olmaması, insanların hastanelerde acı çekmemesi, en önemlisi bayramı huzur ve sağlıkla yaşayabilmek için alınan tedbirlere uyulması mutlaka gereklidir.” DHA