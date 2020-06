65 yaş üstü için acil sağlık planı

Evde kalmak 65 yaş üstünü olumsuz etkiledi. Kasları-kemikleri eridi, zayıfladı. Kalp-dolaşım sistemleri yavaşladı, kondüsyonları düştü. Solunum kondüsyonları azaldı. Psikolojileri hasar aldı. Muhtemelen tedavileri de aksadı. Dolayısıyla çoğunun bir Acil Eylem Planı'na ihtiyacı var… İşte Op. Dr. Bağrıaçık'ın önerileri…

ÜÇ KURALI UNUTMAYIN

– Maalesef virüs kaybolmadı. Yoğun biçimde insanların arasında dolaşmaya devam ediyor. Bu nedenle eviniz dışında maske takın, el hijyenine önem verin, sosyal mesafeye dikkat edin. Ayrıca kapalı ortamları değil açık havayı tercih edin. Klimalardan uzak durun.

SAĞLIKLI BESLENİN

– Kemikler için; kalsiyum, magnezyum ve D vitamininden zengin besinleri tercih edin. Yeşil sebzeler, sütlü ürünler (yoğurt, lor peyniri, vb.) ve balık muazzam olur, bu dönem için. Kıkırdaklarımız sadece hareketle besinleri alır. Bol su için, içtiğiniz suya limon damlatın. Zerdeçal gibi baharatlara mutfakta yer açın. Kalp-damar sağlığınız için potasyumdan zengin meyve-sebzeler çok iyi tercihlerdir. Hareketsizliğe bağlı dolaşım sisteminin yavaşlaması, pıhtı atması, damar tıkanıklıkları ve krizlerden korunmak için kanın sulanmasını sağlayan gıdaları (ananas, bal, üzüm, erik, narenciye, zeytin, turp, domates, kayısı, acı biber, vb.) daha çok tüketin.

Güneşten faydalanın

– Kemikleri güçlendirecek D vitamini için her gün 20 dakika güneşlenin (güneşin tepede olduğu sıcak saatleri tercih etmeyin.) Günde 1 kez 5 dakika da olsa çıplak ayakla toprağa basın. Vücudunuzdaki zararlı iyonlar çıkacak, doğadan gelen geçen faydalı iyonlar 80 dakika sonra kanınıza karışmış olacaktır. – Bu zor zamanlarda da moralinizi yüksek tutun. Bu serotonin (mutluluk) hormonunun daha çok salgılanmasını sağlar. Bu da daha kaliteli uyku ve daha güçlü bağışıklık sistemi anlamına gelir.

Mutlaka hareket edin

– Mümkünse açık havada, sakin bir yerde her gün en az yarım saat yürüyüş yapın. Evde su dolu pet şişelerini havaya kaldırıp indirerek ağırlık çalışması yapın. Germe-gevşeme egzersizlerini öğrenip her gün yapın. Eski solunum kapasitenize ulaşmak için her sabah 10 kez derin nefes alıp, yavaş bir şekilde verin. Balon şişirmek harika bir akciğer egzersizidir.

– Kronik rahatsızlığınız için verilmiş ilaçlarınızı aksatmadan, düzenli olarak almak vücudunuzu doğal döngüsüne katkı sağlayacaktır. Aile hekiminizle iletişime geçerek hangi desteğe ihtiyacınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.