‘8 kez corona virüsünü geçirmek abartıdır’

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vaka sayılarında artış yaşanması için yurt genelinde alınan önlemler sıklaştırılırken, uzmanlar özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyarıyor.

Sosyal medyada 8-9 kez corona virüsü hastalığını geçirdiğini iddia eden kullanıcıların olduğunu söyleyen Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Arka arkaya 1-2 veya 3 kez hastalığı geçirmek, bağışıklığın yeteri kadar hastalık döneminde gelişmemesinden kaynaklanan bir kişisel faktördür. ‘Ben hastalığı 8-9 kez geçirdim’ diyenler oluyor. Bu biraz abartı. 8 kez geçirebilmek abartıdır. Şöyle bir şey olabilir. Covid-19 testi 30 güne kadar pozitif olabilir. Önce bir pozitiflik yakalanmıştır, sonra bir laboratuvar hatası olarak negatiflik oluşmuştur sonra yeniden pozitiflik oluşmuştur. Bunu ikinci bir enfeksiyon gibi algılamamak lazım” dedi.

“CORONA VİRÜSÜ 30 GÜNE KADAR VÜCUTTA KALABİLİR”

Prof. Dr. Sakarya, “30 güne kadar virüs, vücutta kalabilir. Ama 10 gün sonra bulaştırıcı özelliği yok denecek kadar azdır. Genel itibariyle arka arkaya 7-8 defa hastalanmak şu an itibariyle gördüğümüz bir şey değil ancak arka arkaya 2-3 hastalık tekrarlarını görüyoruz. Bunlar da yaklaşık 4-5 aylık aralıklarla seyrediyor. Bu da kişisel olarak bağışıklık yanıtının gelişmemesiyle alakalı bir sorundur. Covid-19’un bağışıklık yanıtını tetiklemede bir sıkıntısı var. Kişinin de immün sisteminde bir sorun varsa, arka arkaya birkaç defa enfekte olabiliyor” diye konuştu.

“BAĞIŞIKLIK DEĞİŞİYOR”

Her enfeksiyon hastalığında vücudun bağışıklık geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Sakarya, “Bu bağışıklık bazı hastalıklarda ömür boyu kalırken, bazılarında kısa süre olabiliyor. Covid-19 daha önce de farklı türlerini bildiğimiz bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Yaklaşık olarak 12 aydır bu hastalıkla ilgili hasta tecrübelerimiz ve bunlarla ilgili bağışıklık ve tedavi tecrübelerimiz gelişiyor. Önceleri 5 ila 7 aylık süre içinde insanları koruyan bağışıklık yanıtı geliştiği bildirilirken, son zamanlarda Amerika ve İngiltere’de yapılan geniş çaplı araştırmalarda 3 ila 4 aylık koruyuculuğun olabildiğini gördük. Covid-19 geçiren bir hastanın hastalığı ne kadar hafif veya ağır geçirdiğiyle alakalı da bu süre değişiklik gösterebiliyor” dedi. (DHA)