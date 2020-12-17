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Acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi

Samsun'un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren H.K. (18), acil serviste Dr. Celal Ayyıldıza bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis ve özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle H.K.'ye engel olunan anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 10:43, 17/12/2020
Haberler Sağlık

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Bafra Devlet Hastanesinde meydana geldi.

Acil servise gelen H.K., kendisiyle hastanede ilgilenilmediği iddiasıyla doktor Celal Ayyıldız ile tartıştı. Durumu hastane polisine aktaran Ayyıldız’a, tekrar karşılaştığı H.K., bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Hastane polisi ve özel güvenlik personeli, hızla müdahale ettiği H.K.’yi engelledi. Olayın ardından hastanede ‘beyaz kod’ verilirken, doktorun şikayetçi olduğu H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

FOTO: DHA

Öte yandan polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle saldırının önlendiği anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

beyaz doktor hastane Polis saldırı Samsun
Yayınlanma Tarihi:10:32,