Acil tıp teknisyenlerini sevindiren KDK kararı

Tavsiye kararı Antalya'dan KDK'ya başvuran vatandaşın talebiyle alındı. Vatandaş, şikâyet başvurusunda 24 saat usulüne göre nöbetle çalıştığını belirtti. Başvurucu, farklı günlerde başka illere hasta nakli yaptığını, uzak iller ve ambulansta tek sürücü olması sebebiyle nöbet saati içinde yaşadığı kente dönemediğini ifade etti. Acil tıp teknisyeni, 12 saati geçen nakil görevleri için mesai ile konaklama ücretleri ve yollukların tarafına ödenmesi talebiyle Ombudsmana (KDK) başvurdu.

KDK'DEN VALİLİĞE: “MESAİ VE GÖREVLENDİRMELERİNİN KARŞILIĞINI VER”

KDK, detaylı bir araştırma yapmak için valilikten konuyla ilgili bilgi istedi. Kuruma gelen cevabi yazıda, acil tıp teknisyenlerine fazla mesai karşılığı izin yaptırılması konusunda hazırlıklar yapıldığı, yolluk ücretinin ulaşımın ambulansla yani kamu taşıtıyla yapılması sebebiyle verilmediği, yiyecek yardımının ise personele peşinen yapıldığı ifade edildi. Valilikten gelen cevabi yazı ve mevzuatı inceleyen KDK, yaptığı fazla çalışma karşılığında alması gereken sosyal ve mali hakların başvurana verilmesi için valiliğe tavsiye kararı verdi. Kararda, acil tıp teknisyenlerine fazla mesaileri karşılığı öncelikle izin verilmesi, izin suretiyle karşılanmayan çalışmalar için ödeme yapılması ve memuriyet mahalli dışı görevlendirmeler için gündeliklerinin ödenmesi gerektiği belirtildi.

KDK'nın kararının aynı sorundan mustarip sağlık çalışanları için emsal olması bekleniyor. (İHA)