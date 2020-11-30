Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana’da eczanelerin saati değişti

Adana'da corona virüsü salgını pandemi nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bundan sonra kentteki eczaneler 08.30-18.00 arası hizmet verecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:48, 30/11/2020
Haberler Sağlık
Adana’da eczanelerin saati değişti

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, pandemi başlangıcıyla birinci basamak sağlık kuruluşu olarak halka kesintisiz ilaç ve sağlık ürünleri sunma ve sağlık danışmanlığı hizmetini fedakarca devam ettirdiklerini belirterek, bir açıklama yaptı:

Pandemide gelinen son durumda halkımızda görülen vakalarda artışla beraber, meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarımızda da Covid vakalarında artış gözlenmeye başlamıştır. Kamuda ve özel iş yerlerinde de mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesiyle birlikte, meslektaşlarımızın yoğun pandemi döneminde dinlenme ve virüse maruziyetlerini azaltmak adına mesai saatlerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 1 Aralık 2020 Salı gününden itibaren Adana merkez ilçelerindeki eczanelerimizin çalışma saatleri 08.30-18.00 olarak düzenlenmiştir. (İHA)

Adana Corona Sağlık salı
Yayınlanma Tarihi:15:47,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more