Ağız kanseri, baş ve boyun kanserleri olarak adlandırılan bir kategoride gruplanan çeşitli kanser türlerinden biridir ve erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür. Ağız kanserleri, dudaklardaki veya ağızdaki hücrelerin DNA’larında değişiklikler (mutasyonlar) geliştiğinde oluşur. Peki, ağız kanseri belirtileri nelerdir? Ağız kanseri tedavi edilebilir mi? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

AĞIZ KANSERİ HAKKINDA

Ağız kanserleri aslında hem ağız boşluğunun içinde hem de ağzın gerisinde yer alan orofarenks olarak adlandırılan bölgede görülen kanserlerdir. Dudaklar, dişetleri, dil, yanakların iç astarı, damak, ve ağız tabanı gibi ağzı oluşturan parçaların herhangi birinde gelişebilir. Ağız kanserinin en önde gelen nedenleri tütün ürünleri ve alkoldür. Alkol ya da sigara içiyorsanız, ağız kanseri riskinizi artırır. Hem sigara içiyorsanız hem de alkol alıyorsanız, bu riskinizi daha da artırır.

Ailede kanser öyküsü olması, kötü beslenme, kötü yaşam koşulları ve sağlık problemlerinin varlığı ve insan papillomavirüsü (HPV) ağız kanseri riskini artıran faktörlerdir.

Ağız kanserlerinin çoğunluğu 45 yaşın üzerinde ortaya çıkar ve erkeklerde oluşma olasılığı kadınlara oranla 2 kat fazladır.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ

Ağız kanserinde belirtiler ve semptomlar şunlardır:

– İyileşmeyen dudak veya ağız yaraları

– Diş etlerinde, dilde veya ağız içinde veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar

– Dişlerde sebepsiz kayıplar

– Ağız içinde bir büyüme veya yumru

– Ağız içi kanamaları

– Ağız ağrısı

– Kulak ağrısı

– Zor veya ağrılı yutma

– Konuşma güçlüğü

– Dil veya ağızın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk

– Ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki)

AĞIZ KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Ağız kanseri erken tedavi edildiğinde iyileşme olasılığı yüksektir. Tedavi genelde tüm kanserli dokuların cerrahi müdahale ile çıkartılması, radyoterapi (kanser hücrelerini yok etmek için radyasyon kullanma), kemoterapi (kanserle savaşan ilaçlar kullanma) ya da bu yöntemlerin hep birlikte kullanılmasından oluşur.

Cerrahi

Ağız kanserlerinde uygulanan cerrahi yöntemler lazer uygulamaları klasik cerrahi ve kriocerrahidir. Cerrahi uygulamada amaç, tümörün kesilerek çıkarılması, tutulum gösterdiği kemik ve tümörün sıçradığı lenf düğümlerinin alınmasıdır.

Radyoterapi

Radyoterapi, kanserli hücreleri öldürmek için ağız ve boğaz bölgesine uygulanan yüksek enerjili ışınların kullanılmasıdır. Ağız kanserinde, genellikle ameliyattan sonra kanserin geri dönmesini önlemek için kullanılır. Ağız kuruluğu, diş kayıpları, boğaz ağrısı, diş etlerinde kanama ve ağrı, ağız içi yaralarında gecikme, lokal enfeksiyonlar, çene ekleminde sertlikler, koku ve tat duyusunda değişiklikler, ciltte hafif yanıklar ve yorgunluk radyoterapinin en sık görülen yan etkileridir.

İLGİLİ HABER Ağız kanseri evreleri nelerdir? Ağız kanseri tedavisi…

İLGİLİ HABER Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?