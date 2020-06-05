Korku tehlikeli durumlara karşı uyaran anlamlı ve önemli bir tepkidir. Her insan korkar ve bu korku kişinin bazen sosyal hayatını fazlasıyla etkileyecek boyutta olur. Bu durum ise panik bozukluk olarak adlandırılır. Agorafobi ve panik bozukluk en sık görülen ruhsal hastalıklardandır ve her 100 kişiden beşi bu bu bozukluklardan birini hayatında en az bir kere yaşar. Peki, agorafobi nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

AGORAFOBİ NEDİR?

“Agorafobi“ (eski yunanca) “alan korkusu”dur. Mağdur kişi, evi terketmekten, kamuya açık yerlerde bulunmaktan, alışveriş merkezlerine veya dükkanlara girmekten, kalabalık içerisinde, sinemalarda veya dar ve kapalı odalarda bulunmaktan, ya da trenle, otobüsle veya uçakla seyahat etmekten korkar. Bu nedenle ya bu yerlere gitmekten kaçınır ya da oralarda bulunduğu sürece büyük korkular yaşar. Panik ataklar ve agorafobi çoğunlukla birlikte ortaya çıkar.

Agorafobi yetişkinlerin % 1.7'sini etkilerken, kadınlar erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla etkilenmektedir.

Agorafobinin genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığına inanılmaktadır. Durum sıklıkla ailelerde görülür ve bir ebeveynin ölümü veya saldırıya uğraması gibi stresli veya travmatik olaylar tetikleyici olabilir. Agorafobi tedavisi genellikle ilaç destekli psikoterapi ile gerçekleşmektedir.

AGORAFOBİ BELİRTİLERİ

Agorafobi tanısı konabilmesi için, aşağıdaki durumlardan iki veya daha fazlası hakkında korku veya endişe yaşamalısınız:

– Toplu taşıma

– Açık alanlar

– Kapalı yerler

– Kalabalıkta olmak

– Tek başına evin dışında olmak

Agorafobisi olan bir kişi açık veya kalabalık yerlerden korktuğu zaman, panik atakları önlemek veya toplumda utanç duyacaklarını düşündükleri durumlardan kaçınmaya başlayacaklardır. Bu alanlardan kaçmaya başladıklarında, bu davranış korkularını güçlendirir ve artmalarına neden olur. Bu durumlarla karşılaşmaya zorlanırlarsa, terleme, kalp atışında hızlanma, nefes darlığı, bulantı, baş dönmesi, göğüs ağrısı ve titreme gibi yoğun endişe ve semptomlar yaşayacaklardır.

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