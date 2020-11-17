AHESEN: En az 14 günlük tam izolasyon şart

Corona virüsü pandemiyle mücadelenin ilk döneminden bu yana en zorlu günler yaşanıyor. Tüm dünyanın içinde bulunduğu süreçte hasta ve vefat sayıları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi, bilim kurulunun ve siyasi erkin onayladığı tedbirlerin ivedilikle uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer “Aile hekimliği çalışanları olarak görüyoruz ki; izlediğimiz, takip ettiğimiz, hasta ve temaslı sayılarında büyük artış var. Maalesef, pozitif hastaların sayısını ve yaptığımız test sayısına göre pozitif vakaların oranını hala net olarak bilemiyoruz. Ancak tecrübemiz belki de çok kötümser olarak baktığımız ülkelerden farkımız olmadığı kanaatini oluşturuyor” dedi,

MESAFEYİ KORUYABİLMEK HALYİ GÜÇ

“En yoğun pandemi sürecini yaşadığımız bugünlerde; tek başına halkın maske ve mesafe ile sorumluluk almasını beklemek maalesef süreci geriletmeye yetmeyecek ve yetmiyor. Özellikle metropollerde yaşayan ve toplu taşıma ile işine gitmek zorunda olanlar için alınacak maske, mesafe önlemi yetersiz kalacaktır, bilindiği üzere günlük yaşamda ve işe gidiş gelişlerde 1.5- 2 metrelik mesafeyi koruyabilmek hayli güç durum” ifadelerini kullanan Dr. Özer, süreçle ilgili önerilerini sıraladı:

– Öncelikle rutin yapılan test sayıları (sporcu, yurt dışı çıkış vs. ), başvuran kişilere yapılan test sayısı ve pozitif test sayısı aleniyet ilkesi ile açıklanmalı.

– Açık alanlarda test yapanın sağlığını koruyacak önlemleri alarak, test merkezleri kurulmalı, öncelikle şikayeti olan ve isteyen herkese test yapabilecek seviyeye ulaşılmalı. Test sonuçları kriter konulmaksızın açıklanmalı.

RAKAMSAL DEĞERLER SOKAK SOKAK PAYLAŞILMALI

– Covid-19 pozitif test sonuçları için renklendirme uygulaması terkedilmeli ve rakamsal değerlerle sokak sokak paylaşılmalı.

– Evde izolasyonu mümkün olmayan vakalar için izolasyon merkezleri oluşturulmalı, pozitif ve temaslı vakaların izolasyon takibi oluşturulacak birimlerle yerinde takip edilmeli.

– Zaruri ihtiyaçlardan çalışanlar hariç, tüm halkı kapsayan en az 14 günlük tam izolasyon tedbirleri uygulanmalı, çalışan ve işverenlerin maddi kaybı kamu tarafından karşılanmalı. 14 günlük ara, sağlığımızın ve ekonomimizin gücüne güç katacak ve kamu zararı oluşmayacaktır.

– Meslek hastalığı kapsamına alınmayan Covid-19 sebebiyle sağlık çalışanları yaşamlarından olmaya devam ediyor. Daha fazla vakit geçirilmeden sağlıklı ve gerçekçi önlemler hayata geçirilmeli.

– Pandemi mücadelesi şüphesiz sahada kazanılır. Filyasyon ekipleri ve birinci basamak hizmet sağlayıcılar sahada aktif çalışanlardır. Etkin Pandemi mücadelesi için Bilim Kurulunda Aile Hekimliği akademisyenleri ve Aile Hekimliği çalışanlarını temsil eden STK temsilcileri mutlaka yer almalıdır.

– Sağlık çalışanlarına da rutin test yapılmalı ve pozitif çıkanların tedbirleri ve izolasyonu vatandaşa uygulanan kurallarla aynı olmalıdır.