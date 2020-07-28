Aile hekimleri tepkili: 70 gün geçti ama hala ek ödeme yok!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ek ödemelerle ilgili açıklamalarından sonra konu ile ilgili bir adım atılmadığını söyledi.

Dr. Eryazğan, Bakan Koca'nın 13 Mayıs 2020 tarihinde tüm basının önünde “Aile Hekimlerinin çalışmalarından çok memnunuz teşekkür ediyoruz onlara da ek ödeme konusunu çalışıyoruz” demesinin üzerinden 70 gün geçtiğini ama bir ödeme olmadığını vurguladı.

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‘MAAŞLAR KESİLMEYECEK’ DENMİŞTİ AMA…

Dr. Eryazğan yaptığı açıklamasında, aile hekimlerinin ‘Covid-19 olması ve izne ayrılması durumunda maaşı kesilmeyecek’ dendiğini ancak birçok ilde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından kesinti yapıldığını söyledi.

“Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarından kronik hastalığı olanlar idari izne ayrılamadığı gibi büyük bir hayati tehlikeyle çalışıyor. 4 ay boyunca üniversite hastaneleri dâhil tüm hastanelerin poliklinik kapatırken, 27 bin aile hekimi 4 ayda tüm ülkeye poliklinik hizmeti verdi. Bütün pandemi boyunca aşılamalar hiç aksamadan devam etti ve büyük salgınların önüne geçildi.

Bununla birlikte 5000 bine yakın aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı covid pozitif oldu. Sağlık Bakanımızın bütün bu başarı öyküsünü görmezden gelmesini kabul edemiyoruz.” şeklinde konuşan Dr. Eryazğan ek ödemelerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

“BAZI ÇEVRELER ENGEL OLUYOR”

“Bize gelen bazı bilgiler, maliye bakanlığının ek ödeme konusunda hazırlıklar yaptığı ancak Sağlık Bakanlığı’nda bazı çevrelerin buna engel olduğu yönündedir.

Halk sağlığı genel müdürlüğünün son yayınladığı yazı, aile hekimlerinden bir haber olduklarını sahadan bilgi veri almadan çalıştıklarını ortaya koyuyor. Her kurum pandemi döneminde üstün özveri ile çalışan personelini ödüllendirmek için çalışma yapıyor ancak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği bir yazı ile aile hekimlerine ek ödeme yapılamaz diyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün bu yazısı, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın kameralar önündeki sözlerini yalanlar niteliktedir. Biz Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün düşündüğü gibi Sağlık Bakanımızın bu konuda 80 milyon insanın önünde gerçek dışı bir ifade kullanacağını düşünmüyoruz.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün asli görevi aile hekimlerinin sorun ve sıkıntılarını çözmek ve onların özlük haklarını düzeltmek olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu gibi yazılar Türkiye'deki aile hekimlerinin emeklerini haklarını baltalamaktır. AHEF olarak bunu asla kabul etmiyoruz bu konuların sonuna kadar takipçisi olacağız.”