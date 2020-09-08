Aile hekimleri uyardı: COVID-19 İdari İzin Raporu için ASM’lere gelmeyin

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu’ndan önemli bir açıklama geldi.

İSTAHED, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'ndan yapılan açıklamaya istinaden basında yer alan haberlerde “Covid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak ‘Covid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek” ifadesi ile ilgili bir duyuru yaptı.

E-NABIZ SİSTEMİNDEN ALINABİLİR

Yönetim kurulu açıklamasında, haberde yer alan “Aile hekimlerinden de raporun alınabileceği” ifadesinin halen mevcut mevzuatla ilgisi olmadığını vurguladı. Açıklamada, idari izinle ilgili gerekli sağlık bilgileri ve belgelerin aile hekimliklerinden değil, yalnızca kişilerin kendi E-nabız sistemlerinden alınabildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni bir kararı bulunmamaktadır. 2 Haziran 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda rapor verme görevi yoktur. Vatandaşlarımızın aile hekimlerimize bu konuda gereksiz başvuru yapması hem kendileri, hem muayeneye gelen diğer hastalarımız ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile gereksiz temasına yol açacaktır.”