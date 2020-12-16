Akciğerlere güç katan vitamin

Coronavirüs akciğerleri hedef alarak solunum sıkıntısına neden oluyor. Dolayısıyla güçlü bir solunum sistemi bu virüsten korunmada çok önemli. A vitamininin akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda şunları söyledi:

A vitamininin vücutta çok önemli biyolojik işlevleri vardır. Solunum sistemi ve mide-bağırsak sistemi gibi boşlukları saran epitel dokusunun canlılığını devam ettirmesi ve mukus salgılanması için A vitaminine ihtiyaç vardır. Bu vitamin ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar.

EKSİKLİĞİNDE ANTİKOR GELİŞMEZ

A vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığı ilk olarak hayvanlarda gösterilmiştir. A vitamini eksikliği yaşayan hayvanlarda, normal hayvanlara göre çeşitli enfeksiyon hastalıklarının daha sık ortaya çıktığı görülmüş ve A vitaminine “anti-enfektif vitamin” tanımlaması yapılmıştır. A vitamini eksikliğinde epitel tabakası sağlıksızdır, mukus salgılanması azalır.

Bunun dışında makrofajların, T lenfositlerin ve doğal öldürücü hücrelerin sayı ve işlevi de azalır. A vitamini eksikliğinde aşılara yeterli antikor cevabı ortaya çıkmaz. Bu vitamin eksik olduğunda özellikle akciğerler, deri, idrar yolu, bağırsak sistemi gibi epitel yüzeylerde enfeksiyonlar ortaya çıkar.

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden (karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurta) ve karoten olarak bilinen provitamin A kaynaklarından (havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, yeşil yapraklı sebzeler ile kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarı-turuncu meyveler) sağlanmaktadır. Günlük ortalama 5000 IU yeterlidir.

Karoten grubunda bulunanların hepsi A vitaminine çevrilemez ve çevrilenlerin de A vitamini etkinliği farklıdır. Yüksek doz hayvansal kaynaklı A vitamini toksik etki yapmasına rağmen; beta-karoten ve diğerlerinin fazla alınması ile toksik etki ortaya çıkmaz.