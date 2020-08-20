AKP’li vekil böyle seslendi: Hastaneler doldu, yalvarıyorum düğünlere gitmeyin!

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında kentte corona virüsü salgınına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de durumun her geçen gün kötüye gittiğini ifade eden Tamer, Kayserililere şöyle seslendi; “Kayseri olarak bu konuda maalesef çok iyi gitmiyoruz. Kayseri giderek pandemide sıkıntıya düşüyor. Hastanelerimiz doldu. Eğer Kayseri halkına defalarca söylememize rağmen tedbirler hala alınmıyorsa yanlış yapıyorlar.

Zorla bir şey yapmak istemeyiz o yüzden tekrardan rica ediyorum. Lütfen tedbirleri almaya ve maske takmaya devam edelim. Hatta şu günlerde düğünleri iptal edelim. Şu anda pandemi Kayseri’de sıkıntılı.

Rakamları vermiyorum, ama bir doktor olarak yalvarmam gerekiyorsa da yalvarıyorum; düğünlere gitmeyin, dışarı çıkmayın. Çok zor ve kötü bir durumdayız. Bunu herkes böyle bilsin ve herkes kurallara uymaya devam etsin”

“ÖZEL HASTANELERDE PCR TESTLERİ YAPILIYOR”

Özel hastanelerde de testlerin yapılmaya başlandığını ifade eden İsmail Tamer, “Son aylarda özellikle PCR testleri olarak adlandırılan testlerin bazı özel hastanelerde 250 TL karşılığında yapıldığı ve Bakanlıktan izin alan Hastaneler olduğu biliniyor. Kayseri’de 2 özel Hastanede yapıldığını biliyoruz.

Özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla yapılmıştır. Eskisi gibi yurt dışından vatandaşlarımız gelmiyor ama geldiklerinde bu testleri yaptırdıktan 2-3 gün içerisinde sonuçları almaları mümkündür. Sağlık Müdürlüğümüz de bu vatandaşlarımıza yardım edebilme adına onların testlerini öne almayı planladılar ve onu yapıyorlar” diye konuştu.