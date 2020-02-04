Yetersiz beslenme, emilim yetersizliği, sentez yetersizliği, karaciğer hastalıkları, kronik enfeksiyon, doğumsal albümin eksikliği ve konjestif kalp yetmezliği gibi sebeplerle ortaya çıkan albümin nedir? Düşüklüğü ne anlama gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ALBÜMİN NEDİR?

Albümin karaciğeriniz tarafından yapılan bir proteindir. Albümin, kan dolaşımınızda sıvı tutmaya yardımcı olur, böylece diğer dokulara sızmaz. Ayrıca vücudunuzda hormonlar, vitaminler ve enzimler de dahil olmak üzere çeşitli maddeler taşır. Düşük albümin seviyeleri karaciğeriniz veya böbreklerinizle ilgili bir problemi gösterebilir.

ALBÜMİN DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Albümin seviyesinin referans değerin altında olması albümin düşüklüğü olarak tanımlanır. Albümin düşüklüğü olan kişinin kan plazmasında yer alan büyük protein molekülleri, dar damar yapılarından geçemez. Bunun sebebi albümin miktarının, onkotik basıncı dengeleyecek seviyede olmayışıdır. Dolayısıyla kişide, vücut dokularında sıvı birikimi olarak tanımlanabilen ödem oluşur. Özellikle el ve ayak bilekleri, bacak, yüz ve göz kapaklarında ödeme bağlı şişlikler oluşur. Albümin düşüklüğü, karaciğerde yeteri kadar albumin sentezlenmemesi, aşırı albümin kaybı ve albümin yıkımından kaynaklanabilir. Aşırı alkol kullanımı, siroz, hepatit ve diğer bazı karaciğer hastalıkları albüminin karaciğer tarafından yeterince sentezlenememesine neden olabilir. Ayrıca, diyabet, mide ülseri, bazı kronik ve romatizmal hastalıklar, hipotiroidi, hipoadrenalizm, büyüme hormonu bozuklukları, yatağa bağımlı kalma ve uzun süreli açlık gibi beslenme bozuklukları, kan düzeyinde albümin seviyesinin düşmesine neden olabilir. Albümin kaybını artıran durumlar, kanama, ishal, travmalar, yanık, çölyak hastalığı ve nefrotik sendrom varlığında görülebilir. Albümin yıkımı ise ateş, preeklampsi olarak tanımlanan gebelik zehirlenmesi, tiroit rahatsızlıkları, cushing hastalığı gibi durumlarda oluşabilir. Tüm bunların haricinde kan hacminin artışını tetikleyen gebelik, aşırı su tüketimi, bazı ilaçların kullanımı ve kalp yetmezliği de albümin seviyesinin düşmesine yol açar.