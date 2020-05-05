Alerji mi yoksa Covid-19 mu?

Bahar aylarında tetiklenen alerjilerle Covid-19 enfeksiyonunun belirtileri birbirine çok benziyor. Her ikisinde de öksürük, burun tıkanıklığı, nefes darlığı, gözlerde kızarıklık ve ciltte döküntü şikayetleri görülüyor. İşte iki hastalığı ayırt etmenin yolları…

ALERJEN TEMASI VARSA…

Alerjik hastalık daha uzun süredir mevcuttur ve alerjik bir madde ile temas hikayesi sonrası alevlenir. Örneğin rüzgarlı bir havada polenli bir ortamda bulunmak, ev tozu akarı alerjisi olan birinin yün bir yatakta yatması, ev temizliği veya şüpheli bir besin veya ilaç alımı sonrasında şikayetlerin başlaması gibi… Bir temas öyküsünün olup olmaması çok önemlidir.

BU ŞİKAYETLERE DİKKAT!

İkinci ayırıcı unsur da ateştir. Covid-19'da sıklıkla ateş görülmekle birlikte alerjide ateş görülmez. Kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi şikayetler alerjide yoktur. Alerjide burun ve gözde kaşıntıyla sulu akıntı ön plandadır. Covid-19'da ise ani başlayan baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları olabilir. Bu şikayetlere zaman zaman ishal de eşlik eder. Dolayısıyla bu şikayetler varsa enfeksiyon düşünülmelidir.

Çocuğunuzun astımı varsa

Covid-19 enfeksiyonu açısından alerji özellikle bir risk oluşturmuyor. Ancak yapılan bazı çalışmalar çok ağır astımı olan çocukların riskinin bir miktar arttığını gösteriyor. Bu nedenle başta bu grup olmak üzere tüm alerjik hastalıkları olan çocukların mevcut tedavilerine devam etmesi son derece önem taşıyor.

Doktorları ile konuşmadan kesinlikle ilaçlarını kesmemeleri gerekiyor. Çünkü özellikle astım veya şu anda mevsim olarak ön plana çıkan alerjik rinit hastalarının ilaçlarını kesmeleri durumunda alerji hastalıkları kontrolden çıkar ve daha ağır bir atakla karşılaşabilme riski doğar.

Temizlik uyarısı

Alerjisi olanlar temizlik konusunda da dikkatli olmalıdır. Kullanılan temizlik ürünleri alerjik nezle ya da astım hastalarının atağa girmesine neden olabilir. Bu nedenle bunların kullanımını abartmamak ve kullandıktan sonra da odayı çok iyi havalandırmak gerekiyor. Mümkünse alerjik hastaların yanında çok ciddi temizlikler yapılmamalı.