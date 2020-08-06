Hapşırık, burun akıntısı, burun, boğaz, damak, kulak kaşıntısı, gözlerde sulanma, kaşınma, cilt döküntüsü gibi belirtileri olan alerjiye hangi doktor/bölüm bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

ALERJİ NEDİR?

Bağışıklık sisteminiz ev tozu, akarları, polenler, küf mantarları, bakteriler, ev hayvanlarının tüyleri, bazı proteinler, böcek zehirleri gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki verdiğinde alerjiler ortaya çıkar. Bu durum burunda olursa alerjik rinit, akciğerlerde olursa alerjik astım, gözlerde olursa alerjik konjoktivit, ciltte olursa da alerjik dermatit olarak adlandırılır.

Bağışıklık sisteminiz antikor olarak bilinen maddeler üretir. Alerjiniz olduğunda, bağışıklık sisteminiz belirli bir alerjeni zararlı olmasa bile zararlı olarak tanımlayan antikorlar üretir. Alerjenle temas ettiğinizde, bağışıklık sisteminizin reaksiyonu cildinizi, sinüslerinizi, hava yollarınızı veya sindirim sisteminizi etkileyebilir.

Alerjilerin şiddeti kişiden kişiye değişir ve küçük bir tahrişten potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir acil durum olan anafilaksiye kadar değişebilir Çoğu alerji tedavi edilemezken, tedaviler alerji belirtilerinizi hafifletmeye yardımcı olabilir.

ALERJİYE HANGİ DOKTOR/BÖLÜM BAKAR?

Alerji tedavisine geç kalınması ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. Kaşıntı eğer ciddi boyutlarda şiddetliyse, mutlaka bir uzmana gidilmelidir. Alerji için hastanelerin dermatoloji (cildiye) bölümüne başvurulmalıdır.

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