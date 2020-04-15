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Almanya, ABD ve Danimarka’dan iyi haberler… Remdesivir komadan çıkarıyor

Tıp dünyası corona virüsünün neden olduğu COVID-19'un tedavisine odaklandı. Bu çalışmalarla ilgili Almanya, ABD ve Danimarka'dan iyi haberler geliyor. Başta Almanya olmak üzere dünyadaki 50 hastanede, diğer tedavilerin fayda etmediği, yoğun bakım altındaki corona hastalarına verilen Remdesivir adlı Ebola ilacının ilk sonuçları açıklandı. Konu, Avrupa basınında ve tıpla ilgili yayın organlarında geniş yer buluyor.

Ali GÜLEN
12:03 -
Haberler Sağlık
Almanya, ABD ve Danimarka’dan iyi haberler… Remdesivir komadan çıkarıyor

İngiltere'deki New England Journal of Medicine dergisi tarafından yayımlanan bilimsel araştırmaya göre, EBOLA tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilacın verildiği yoğun bakımdaki hastaların üçte ikisinden fazlası tamamen iyileşti. Araştırmacıların kurtarılamayan hastaların da olduğunu ancak bu tedavinin en iyisi oluğu konusunda hemfikir oldukları belirtiliyor.

BİN 800 AĞIR HASTAYA UYGULANDI

Corona virüsünün çevresini saran ve onu izole eden Remdesivir, 25 Ocak'tan bu yana Almanya ve Danimarka başta olmak üzere dünya çapında bin 800 ağır hastaya uygulandı. Los Angeles'taki Cedars-Sinai Medical Center'deki araştırmacılar, 2'si Almanya'dan toplam 53 hasta ile ilgili sonuçları paylaştılar.

ÇOĞUNDA BAŞKA HASTALIK VARDI

Tüm hastalar yoğun bakımda, entübe ya da durumu ağır SARS-CoV-2 pozitifti. Bu hastaların bir bölümü yoğun oksijen tedavisi görüyordu, bir bölümü mekanik olarak ancak nefes alabiliyordu. Hastaların tek tek özellikleri ve durumları Alman Aerzteblatt isimli yayın organında yer aldı. Hastaların 4'te üçü erkek ve 3’te biri de 70 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. Aynı zamanda hastaların üçte ikisinde yüksek tansiyon (yüzde 25, diyabet yüzde 17), hiperlipidemi (yüzde 11) ve/veya astım (yüzde 11) gibi eşlik eden hastalıklar vardı.

200 GRAM VE ARDINDAN 100'ER GRAM

Hastalar Ebola hastalarındaki PALM çalışmasında olduğu gibi tedavi edildi: 200 mg Remdesivir’lik bir intravenöz başlangıç dozundan sonra, günde 100 mg Remdesivir ile infüze edildi.

Tedaviden sonra 53 hastanın 36’sında (yüzde 68) ilk dozdan 18 gün sonra durum düzeldi. Bununla birlikte, 7 hasta (yüzde13) öldü, sekiz hastada ise (yüzde 15) daha fazla bozulma meydana geldi.

DİĞER TEKNİK SONUÇLAR

İyileşen hastalar arasında tedavinin başlangıcında solunum desteğine ihtiyaç duymayan 12 hasta da vardı. İnvaziv olmayan şekilde havalandırılan 7 hastanın 5’i de iyileşme dönemindeydi.

Tedaviye başlamadan önce mekanik solunum desteği uygulanan 30 hastanın 17’sinde (yüzde 57) oksijen tüpüne ihtiyaç kalmadı ve 4 hastanın 3’ünde (yüzde 75) ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung) sonlandırıldı. Ayrıca 53 hastanın 25’i (yüzde 47) klinikten taburcu edildi. Tedaviye başlamadan önce suni solunum yapılmak zorunda kalınmayan ve 50 yaşın altındaki hastalarda iyileşme oranı daha yüksek oldu.

Klinikteki yedi hasta (yüzde 13) ise hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 12:21 15.04.2020
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