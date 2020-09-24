Almanya’da coronaya karşı ‘yüksek etkili’ antikor bulundu

Berlin’de bulunan Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, ‘yüksek derecede etkili’ bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte derhal koruma sağlayacağı bildirildi. Aşının, hem corona virüsü olan hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabileceği belirtildi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, araştırma kapsamında Covid-19 hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600’e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldı. Bunların arasından yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldı ve bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önledi.

3 ANTİKOR UMUT VERİYOR

Kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, “Antikorlar corona bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı” dedi.

Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti.

Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti.