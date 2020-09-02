Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Tabip Odası: 693 sağlık çalışanı Covid-19 pozitif

Corona virüsüne yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı giderek artıyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, sadece Ankara'da 693 sağlık çalışanına Covid-19 tanısı konulduğunu açıkladı.

16:14 -
Haberler Sağlık
Ankara Tabip Odası: 693 sağlık çalışanı Covid-19 pozitif

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaya göre, 2 Eylül itibariyle 693 sağlık çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693’e yükseldiği bildirildi”.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

ATO’nun açıkladığı verilere göre, Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 181 sağlık çalışanının yanında, çalışma alanları bilinen Covid-19’lu personel bilgisi şöyle:

Uzman hekim: 106
Asistan: 60
Aile hekimi: 30
Eczacı: 7
Laborant: 5
Fizyoterapist-Diyetisyen: 3
Hemşire- Ebe: 106
ATT- Sağlık Memuru: 37
Güvenlik: 10
İdari personel: 6
Röntgen teknisyeni: 5
İşyeri hekimi: 2
Temizlik işçisi: 84
Tıbbi sekreter: 35
Mutfak çalışanı: 7
Diş hekimi: 5
Anestezi Teknisyeni: 3
Mutemet: 1
Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.

GÖRSEL: ATO TWİTTER HESABI

 

İLGİLİ HABERCorona sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı artıyor!Corona sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı artıyor!
aile aile hekimi Ankara ATO Corona Diş Hekimi hemşire Sağlık sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 16:20 02.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more