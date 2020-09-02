Ankara Tabip Odası: 693 sağlık çalışanı Covid-19 pozitif

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaya göre, 2 Eylül itibariyle 693 sağlık çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693’e yükseldiği bildirildi”.

4 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

ATO’nun açıkladığı verilere göre, Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 181 sağlık çalışanının yanında, çalışma alanları bilinen Covid-19’lu personel bilgisi şöyle:

Uzman hekim: 106

Asistan: 60

Aile hekimi: 30

Eczacı: 7

Laborant: 5

Fizyoterapist-Diyetisyen: 3

Hemşire- Ebe: 106

ATT- Sağlık Memuru: 37

Güvenlik: 10

İdari personel: 6

Röntgen teknisyeni: 5

İşyeri hekimi: 2

Temizlik işçisi: 84

Tıbbi sekreter: 35

Mutfak çalışanı: 7

Diş hekimi: 5

Anestezi Teknisyeni: 3

Mutemet: 1

Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.