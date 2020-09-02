Ankara Tabip Odası: 693 sağlık çalışanı Covid-19 pozitif

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmaya göre, 2 Eylül itibariyle 693 sağlık çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693’e yükseldiği bildirildi”.
4 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ
ATO’nun açıkladığı verilere göre, Covid-19 testi pozitif çıkan ve kategorisi netleşmeyen 181 sağlık çalışanının yanında, çalışma alanları bilinen Covid-19’lu personel bilgisi şöyle:
Uzman hekim: 106
Asistan: 60
Aile hekimi: 30
Eczacı: 7
Laborant: 5
Fizyoterapist-Diyetisyen: 3
Hemşire- Ebe: 106
ATT- Sağlık Memuru: 37
Güvenlik: 10
İdari personel: 6
Röntgen teknisyeni: 5
İşyeri hekimi: 2
Temizlik işçisi: 84
Tıbbi sekreter: 35
Mutfak çalışanı: 7
Diş hekimi: 5
Anestezi Teknisyeni: 3
Mutemet: 1
Hayatını kaybedenler: 2 hekim, 1 diş hekimi, 1 sağlık işçisi.