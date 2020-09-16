Ankara Tabip Odası: Yoğun bakım hastaları sıraya koyuluyor

Sputnik Türkiye’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk olan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, sahadan ve filyasyon ekiplerinden gelen bilgilerle açıklanan rakamlar arasında büyük bir fark olduğunu söyledi.

Baytemür, “Eski kapatılan hastanelerin tekrar açılması gündemde. Servislerde yoğun bir hasta yatışı var. Yeterli yoğun bakım ünitesi olmadığı için hastalar sıraya koyuluyor” dedi.

HER BÖLGEDE 400-500 VAKA VAR

Günlük vaka sayılarıyla ilgili soruya da cevap veren Baytemür, filyasyon ekiplerinin çalıştığı Ankara’da bilinen 9 bölge olduğunu söyleyerek şu yanıtı verdi:

* Filyasyon ekiplerini Sağlık Bakanlığı yaklaşık bin 400 çalışanla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdi. Bunların bir kısmı merkezde, bir kısmı da sahada.

* 9 bölgeden bize gelen rakamlar için söylüyorum. Yine de altını çiziyorum bunların teyit edilmesi lazım ama her bölgede yaklaşık 400-500 tane vakanın olduğu bilgisi bize ulaşıyor.

* Bir yoğunluk var. Vatandaşların da kendilerine ait önlemler açısından bir şeffaflığa ihtiyaç var. Daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum.

* Vaka sayıları açıklanan düzeyde değil. Bu artık çok aşikar. Eğer öyle olsaydı ek önlemlere, ek personele, filyasyon ekiplerinin çoğalmasına ihtiyaç duyulmazdı. Oldukça fazla hasta var. Bu bilgilerin şeffaf halde iletilmesi lazım.

BİRBİRLERİNE SELAM VERECEK VAKİTLERİ YOK

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelle ilgili bilgi de veren Baytemür, “Birbirlerine bir ‘merhaba’ bile diyemeyecek durumdalar. Yoğunluk var. İnsanlar yemeğe bile zaman ayıramayacak düzeyde bir çalışma temposundalar. Yoğun bakımlar dolmuş durumda. Servisten yoğun bakıma geçişler bile bir sıraya koyuluyor” dedi.

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