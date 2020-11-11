Antik kent ve mezarlıklar hariç kırmızıya büründü

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Türkiye geneli corona virüsü yoğunluk haritası da vatandaşlarla paylaşılarak durumun ciddiyeti gözler önüne seriliyor.

Ülke genelinde belirli bölgelerde yoğunluk yaşanırken, virüsün en fazla görüldüğü illerden biri de Aydın oldu. Aydın’ın Efeler ilçesi de yoğunluk haritasında ilk sırada yer aldı. Çeşitli renklerle renklendirilerek yoğunluk haritası belirlenirken, en riskli bölgeyi belirten kırmızı renk neredeyse Efeler ilçesinin tamamını kapladı.

HER YER KIRMIZI OLDU

Efeler ilçesindeki yoğunluk haritası vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Tralleis Antik Kenti ve mezarlıkların bulunduğu bölgeler hariç tüm ilçe Korona virüs testi pozitif çıkan yada virüslü vatandaşlarla temaslı olduğu tespit edilerek karantinaya alınan kişilerin adreslerinin bulunduğu bölgelere göre hazırlanan yoğunluk haritasındaki kırmızı renk durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. (İHA)