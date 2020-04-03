Antikor nedir? Antikorlar vücuda ne yapıyor?

Antikorlar organizmayı yabancı moleküllerin yol açması muhtemel zarar verici etkilere karşı erkenden uyararak koruyuculuk sağlarlar. İmmünglobulinler; IgG, IgM, IgA, IgD, IgE tipleri vardır.
ANTİKOR TİPLERİ NELERDİR?
IgG
Sedimantasyon katsayısı: 75
İnsan serumunda bulunan miktar: 10–15 mg/ml
Molekül ağırlığı: 150.000
Serumdaki yarılanma süresi: 23 gün
Vücut salgılarında bulunma: YOK
Plasentadan geçme özelliği: VAR
IgM
Sedimantasyon katsayısı: 195
İnsan serumunda bulunma miktarı: 0,6-1,9 mg/ml
Molekül ağırlığı: 900.000
Serumdaki yarılanma süresi: 5 gün
Vücut salgılarında bulunma: YOK
Plasentadan geçme özelliği: YOK
IgA
sedimantasyon katsayısı: 75-115
insan serumunda bulunma miktarı: 1–4 mg/ml
molekül ağırlığı: 170.000
serumdaki yarılanma süresi: 6 gün
vücut salgılarında bulunma: VAR
plasentadan geçme özelliği: YOK
IgD
sedimantasyon katsayısı: 75
insan serumunda bulunma miktarı: 0,03-0,05 mg/ml
molekül ağırlığı: 180.000
serumdaki yarılanma süresi: 2,5 gün
vücut salgılarında bulunma: YOK
plasentadan geçme özelliği: bilinmiyor
IgE
sedimantasyon katsayısı: 85
insan serumunda bulunma miktarı: 0,003 mg/ml
molekül ağırlığı: 190.000
serumdaki yarılanma süresi: 2,5 gün
vücut salgılarında bulunma: VAR
plasentadan geçme özelliği: YOK