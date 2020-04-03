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Antikor nedir? Antikorlar vücuda ne yapıyor?

Vücudun virüslerle savaşmasında büyük rol oynayan antikorların yapısı merak ediliyor. Antikorlar temelde, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

15:25 -
Haberler Sağlık
Antikor nedir? Antikorlar vücuda ne yapıyor?

Antikorlar organizmayı yabancı moleküllerin yol açması muhtemel zarar verici etkilere karşı erkenden uyararak koruyuculuk sağlarlar. İmmünglobulinler; IgG, IgM, IgA, IgD, IgE tipleri vardır.

ANTİKOR TİPLERİ NELERDİR?

IgG

Sedimantasyon katsayısı: 75
İnsan serumunda bulunan miktar: 10–15 mg/ml
Molekül ağırlığı: 150.000
Serumdaki yarılanma süresi: 23 gün
Vücut salgılarında bulunma: YOK
Plasentadan geçme özelliği: VAR

IgM

Sedimantasyon katsayısı: 195
İnsan serumunda bulunma miktarı: 0,6-1,9 mg/ml
Molekül ağırlığı: 900.000
Serumdaki yarılanma süresi: 5 gün
Vücut salgılarında bulunma: YOK
Plasentadan geçme özelliği: YOK

IgA

sedimantasyon katsayısı: 75-115
insan serumunda bulunma miktarı: 1–4 mg/ml
molekül ağırlığı: 170.000
serumdaki yarılanma süresi: 6 gün
vücut salgılarında bulunma: VAR
plasentadan geçme özelliği: YOK

IgD

sedimantasyon katsayısı: 75
insan serumunda bulunma miktarı: 0,03-0,05 mg/ml
molekül ağırlığı: 180.000
serumdaki yarılanma süresi: 2,5 gün
vücut salgılarında bulunma: YOK
plasentadan geçme özelliği: bilinmiyor

IgE

sedimantasyon katsayısı: 85
insan serumunda bulunma miktarı: 0,003 mg/ml
molekül ağırlığı: 190.000
serumdaki yarılanma süresi: 2,5 gün
vücut salgılarında bulunma: VAR
plasentadan geçme özelliği: YOK

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