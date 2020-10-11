Yasemin ve İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih’in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı ancak yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Salih’e, cilt kanseri teşhisi konuldu.

Yüzünde derin yaralar oluşan çocuk, 10 ameliyat geçirdi. Buna rağmen sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde tedavi olan Salih İğneci’ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi.

Maddi gücü yetersiz olan baba, kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacı alabilmek için aşçılık mesleğini bırakarak, ailesiyle birlikte Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyüne yerleşti. Burada çobanlık yapmaya başlayan baba İğneci’ye oğulları Haktan (9) ve Fırat (12) yardım etti. Salih ise köydeki tek göz odalı evde karanlıkta yaşama tutunmaya çalıştı.

“BOYNUNDAKİ YARA KAPANDI”

Güneşe alerjisi olduğu için dışarıya çıkamayan Salih’e Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım yağdı. Salih’in tedavisi için seferber olan hayırseverlerin sayesinde ilaçları alındı. Bakanlığın da devreye girmesiyle Ankara’da tedavisine başlanan Salih’ten iyi haberler geldi. Damar yoluyla 3 seans uygulanan ilaçla, Salih’in boynundaki yara kapandı. Sol gözündeki büyük yara küçülürken, iyileşmeye başlayan yaraları ise kabuk tuttu.

“ÇOK MUTLUYUM”

Tedavi sayesinde gün ışığına çıkmaya başlayan Salih, arkadaşları ile oynamaya başladı. Okuluna da başlayacak olan Salih İğneci, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık dışarıya çıkabiliyorum. Çok mutluyum. Okuyup imam olmak istiyorum. Arkadaşlarımla dışarıya çıkabiliyorum. Güneşten eskisi gibi etkilenmiyorum” dedi.

“ARTIK GECELERİ RAHAT UYUYOR”

Oğlunun bu halini gördükçe çok sevindiğini söyleyen anne Yasemin İğneci, artık sevinç gözyaşı döktüğünü söyledi. Eşine Erzurum Valiliği’nce iş verildiğini belirten Yasemin İğneci, şunları söyledi:

“Doktorlar, ‘Bu hastalığı geçip, tedavisi tamamlansın göz nakli, yüz nakli yapabiliriz’ diyorlar. Çok iyi geçiyor her şey. Güneşe bakabiliyor şu anda. Oğlum artık geceleri rahat uyuyor.” (DHA)