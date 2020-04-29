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Artrit ilacı coronaya çare olabilir!

Kesinliği netleşmemiş bir araştırmaya göre, artrit ilacı corona virüsü vakalarının önüne geçebilir. İlacın 129 corona hastasına uygulandığı belirtildi.

Çeviri: Seykan UÇAN
21:39 -
Haberler Sağlık
Artrit ilacı coronaya çare olabilir!

New York Post'un haberine göre, Fransa'da yapılan bir araştırmada, Romatoid artrit hastalığının tedavisinde kullanılan Tocilizumab adlı ilacın, corona virüsü hastalarının tedavisinde faydalı olduğu görüldü.

RoAcemtra ve Actemra adlarıyla da satılan ilaç, orta ve ağır seviyede 129 corona virüsü hastasına uygulandı.

Araştırma kapsamında, 870 dolara satılan ilaçtan 129 hastaya 2 doz verildi. Diğer hastalara ise normal antibiyotik tedavisi uygulandı.

Tocilizumab verilen hastaların normal tedavi uygulanan hastalara göre, ölüm oranlarında düşüş olduğu gözlemlendi.

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Son güncelleme: 21:41 29.04.2020
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