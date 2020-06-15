Aşılama tedavisi nedir, kimlere uygulanır?

Aşılama tedavisi ile ilgili bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin, uygulamanın ayrıntılarını anlattı:

Aşılama tedavisi; erkekten sperm örneğinin alınıp laboratuvar ortamında bazı işlemlerden geçirildikten sonra bu spermlerin kadının rahmine vajinal yolla bir kateter yardımıyla verilmesi işlemidir. Aşılama tedavisi özellikle sebebi belirlenemeyen kısırlığı bulunan çiftlerde, ayrıca sperm sayısının ve hareketinin düşük olduğu hastalarda tüp bebek tedavisinden önce tercih edilebilir.

Daha az girişimsel işlemin olması, uygulanmasının daha kolay, maliyeti daha düşük bir yöntem olması nedeniyle öncelikli olarak uygulanabilmektedir. Fakat tabii ki tüp bebeğe göre başarı şansı daha düşüktür. Kadının adetinin 3. Gününde yumurta gelişiminin takibi ile başlayan tedavi (Bu ya kendiliğinden izlenmesi yumurtanın gelişiminin ya hap ile ya da iğne tedavisi ile uyarılması), yaklaşık 12 gün sürmektedir. Yumurta çatlatma iğnesini takiben 36 saat sonra aşılama işlemi yapılmaktadır. Genç ve yumurta rezervi iyi olan kadınlarda iki kez aşılama tedavisi denenebilir. Buna yanıt alınamayan olgularda tüp bebek tedavisine geçebiliriz.