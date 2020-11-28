Asistan hekimleri kaygılandıran karar

Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, uzmanlık eğitimini tamamlamayı hayal eden asistan hekimlerin hayallerini 6 ay daha öteledi.

Yönetmelikte uzmanlık öğrencilerinin 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebileceğine yer verildi, bu nedenle tezini yetiştiremeyecek öğrencilere akademik kurul kararıyla 6 ay süre uzatımı verilebileceği yer aldı. Hekimler bu sürenin eğitimden uzak kalma anlamına geldiğini, tez yazmanın olanaksızlaştığını söyleyerek tepki gösterdi.

EN AKTİF ÇALIŞAN GRUP

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu adına SÖZCÜ'ye açıklama yapan Dr. Meltem Günbeği, başladığı günden itibaren asistan hekimlerin en aktif çalışan hekim grubu olduğunu söyledi. Corona servisinde nöbet tutan, poliklinikte hasta bakan, son dakika görevlendirme verilen, 36 saate varan çalışma sürelerinde görev yapanların asistan hekimler olduğunu belirterek, tez için çalışma yapacak zaman bulunamadığını belirtti.

EĞİTİM DOKUZ AYDIR AKSIYOR

Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıldır uzmanlık öğrencilerinin eğitim hakkının ellerinden alınmış olduğunu belirten Günbeği, “Düşünün ki 1-2 ay içinde uzman olacak kişiler bir yıldır alanına özgü eğitimden, vakadan uzaklaşmış halde. Yeni karar ile 6 ay ek süre verilmesi önümüzdeki dönem yapılacak görevlendirmeler için olacağı anlaşılıyor. Dokuz aydır aksayan eğitimler ne olacak? Görevlendirmelere gidildiği için geciken rotasyonlar ne olacak? Bunlara dair bir çözüm yok” diyerek pandeminin daha ne kadar süreceğinin belirsizliğine işaret etti.

KARAR 6 AYLIK KEYFİ UZATMALARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Daha ne kadar eğitim alacaklarını bilmediklerini söyleyen Günbeği şunları söyledi:

* Eğitim süreci devamlılık ister. 6 aylık uzmanlık alanından uzak kalma eğitimin niteliğini ciddi olarak sekteye uğratacaktır. Tez yazım süreçleri de aynı şekilde.

* Tez yazmak için ulaşmamız gereken vaka sayıları var, ya da dosya taramaları ve bunların arasına 3-6 ay aksayan süreler koyulamaz. Çünkü disiplinli bütünlüklü bir çalışma gerektirir. Bu şekilde tez yazılması mümkün değildir. Üstelik eğitim sorumluları ne yazık ki asistanlık sürelerini uzatmayı birer tehdit ve cezalandırma aracı olarak kullanıyor.

* Bu karar 6 aylık keyfi uzatmalarında önünü açıyor. En güvencesiz hekim grubu olarak asistanlar sömürülüyor eve bu yanlışlıkla kullanılmış bir kelime değil eğitim hakkımız gasp edilerek, dinlenme hakkımız elimizden alınarak, eşitsiz görevlendirmeler ve adaletsiz ödemeler ile sömürülüyoruz.