Avrupa’da çocuklarda görülen hastalık corona virüsü ile bağlantılı mı?

İngiltere’de çocukların bağışıklık sisteminde ciddi sorun yaratan ve yoğun bakıma kaldırılan çocukların sayısında artış yaşanması, akıllara ‘corona virüsü ile bir bağlantısı var mı? sorusunu getirdi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nedim Samancı “İngiltere'de çocuklarda toksik şok ve kawasaki hastalıklarına benzer yaşanan semptomları corona virüsünün tetiklediği düşünülüyor. Corona virüsünün tetiklediği bir durum gibi gözüküyor ancak sağlıklı bilgi için biraz daha beklememiz gerekecek” dedi.

İngiltere'de çocuklarda yeni görülen bir hastalık açıklandı. Nedir bu hastalık nasıl ilerliyor?

Bu semptomlar İngiltere Sağlık Kurumu tarafından özellikle genel hekimlere ve çocuk yoğun bakım ünitelerine bildirildi. Burada kawasaki hastalığı veya toksik şok dediğimiz ve bizim daha önceden tanıdığımız hastalıklara benzer bir klinik tablo oluştuğu bildirildi. Bizim ülkemizde biz bu semptomları henüz gördük diyemeyiz çünkü bildirilen bir vaka görmedik henüz.

Aslında 20 gün öncesine kadar bazı deri bulguları bildirilmişti Fransa'dan ve o zaman çok iyi tanımlanamamıştı. 15 gün kadar önce de İtalya'dan özellikle Lombardiya bölgesinden de deri bulguları bildirilmişti. Daha etraflı bir açıklama ise İngiltere'den geldi. Kawasaki hastalığı bir toksik şok sendromuna benzediğine dair.

Kawasaki orta boy damarları tutan bir arteriyel hastalığı. İsmi de hastalığı 1967 de bulan Japon doktordan geliyor. Hala sıklık açısından Japonya'da sık görülüyor. 100 bin de 200'lerde iken bizde ise 100 binde 17-20 civarında. İngiltere gibi kuzey Avrupa ülkelerinde de çok azdır görülme sıklığı. Bu hastalıktaki bir kısım semptomlar daha ileride koroner kalp hastalığına ve ani kardiyak nedenli ölümlere sebep olduğu için çok önemli.

Peki corona virüsü ile bağlantısı nedir?

İki tane bağlantı açıklandı. Bir tanesi corona virüsü pozitif vakalarda yanı kawasaki hastalığı gibi ani gelişen hipotansiyon ve ateş ve ondan sonra da aynı kawasakide olduğu gibi bazı kardiyak tutumların olduğu tespit edildi. Yalnız burada bir iki vakanın da eskiden kawasaki hastalığı geçirmiş şu anda corona pozitif hastalar olduğu tespit edildi. O yüzden incelemek ve sağlıklı bilgi alabilmek için biraz beklememiz gerekecek.

Bir de toksik şok sendromu diye bir hastalık var. İngiltere'deki vakalar aslında toksik şoka daha çok benziyor. Ateş, karın ağrısı gibi sistemik bulgular ve deri döküntüleriyle ortaya çıkıyor. Bu vakalar kawasakiden çok toksik şok sendromuna benziyor. Bu da 40 yıldır bildiğimiz bir hastalık. Aslında hepsinin temelinde vücudun savunma mekanizmasını aşırı çalıştırması var.

Corona virüsü bu hastalıkları tetiklemiş olabilir mi?

Coronanın etkisi olduğu düşünülüyor. Bugüne kadar çocuklar için hep hafif diyorduk. Asılnda Çin'deki vakalardan alıyorduk. Vakalar Avrupa ve Amerika'ya sıçradığında daha bilimsel sonuçlar gelmeye başladı. Coranada sıklık çocuklarda az yüzde 1,5. Altta bir kronik rahatsızlığı yoksa çocuklarda hafif seyrediyor korona diyorduk. Ama bu yeni akalar ise ciddi seyrediyor. Bunlar komplikasyonlu vakalar. Bunlar için biraz beklememiz gerekecek. Şu an bildirilen 19-20 civarında gittikçe artıyor. Tüm Avrupa düzeyinde ise 100 civarında. İngiltere, Belçika, İspanya'dan bildirilen vakalar var. Bu vakalar hafif seyretmiyor. Burada bir stokin fırtınası yani aşırı immün cevap var.

Çocuklarda bu hastalığı corona virüsü mü tetikliyor?

Corona virüsünün tetiklediği bir durum var. Bir kısımda ise daha önce kawasaki hastalığı geçirmiş şimdi ise corona olmuş olan çocuk hastalarda bunun daha ağır seyrettiği düşünülüyor.

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Bu hastalık Türkiye'deki çocuklarda görülebilir mi? Yeni bir salgına dönüşür mü?

Bunu söylemek için yurt dışındaki sonuçları biraz daha beklememiz lazım. Kawasaki sonucu mu yoksa tamamen corona virüsünün neden olduğu bir immün fırtınası mıdır? Dikkat etmemiz lazım.

Bu tür hastalıklardan çocuklarımızı nasıl koruyacağız?

Coronadan korunmanın tek yolu teması azaltmak. Eve giren yetişkinler tarafından bulaştırıcılık olmazsa çocuklar korunmuş olacaklar. Okullar da kapalı. Beslenme ve uyku düzenine dikkat edeceğiz. Bir dünya takviye ve vitaminlerden önermiyoruz. Doğal gıda beslenmesi öneriyoruz. Takviye gıdaların hastalık önleyici bir etkisi yok. Doğan vitamin alacağız. Aşılarını ihmal etmeyeceğiz. Aşının önemi bu süreçte anlaşıldı.

Okulların 1 Haziran'da açılabileceği söylendi. Risk nedir?

Kesin bir karar yok. Yeni hasta sayısında düşüş olursa açılabileceği söylendi ama Mayıs'ın son haftası yeni hasta sayısına bakılacak. Hala yeni hasta sayısı 2 binlerin üzerinde bu rakamların 100'lü rakamlara inmesi gerekiyor. Risk var tabii ki. Çocuklar okula başladığında yeni hasta sayısının çok düşük hale gelmesi gerekiyor. Eve yetişkinlere koronavirüsü taşıyabilirler.