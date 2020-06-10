Avrupalı tıp uzmanlarından TTB’ye destek: Kaygınızı paylaşıyoruz

TTB Merkez Konseyi, UDEK ile uzmanlık derneklerinin, Sağlık Bakanlığının bilimsel araştırma süreçlerine müdahalesini eleştiren açıklamasına Avrupa Tıp Uzmanları Birliğinden destek geldi. UEMS Başkanı Prof. Vassilios Papalois, Genel Sekreter Dr. João Grenho imzasıyla gönderilen mektupta, “Kaygılarınızı paylaşıyoruz” denildi.

ZORLAŞTIRICI, ENGELLEYİCİ KOŞULLAR KALDIRILMALI

15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklamada COVID-19 ile ilgili araştırmaların Sağlık Bakanlığı'nın iznine bağlı olması ve Sağlık Bakanlığı'nın araştırmaları kısıtlayıcı yaklaşımının bilimsel açıdan kabul edilemeyeceği belirtilmişti. Açıklamada “Bakanlığın bu kısıtlayıcı uygulaması, salgının durdurulmasını güçleştireceği için kamu yararına da aykırı olup bilimsel bilgi üretme özgürlüğü ve yükümlülüğü adına son derece üzüntü vericidir.

Sağlık Bakanlığı'ndan yıllardır etik kurullar tarafından başarılı bir şekilde yönetilen bilimsel araştırma süreçlerine müdahale etmemesini, zorlaştırıcı, engelleyici koşulları bir an önce kaldırmasını talep ediyoruz” denilmişti.

“KAYGILARINIZI ANLIYORUZ”

UEMS'nin Başkanı Papalois ile Grenho’nun imzalarıyla gönderdiği mektupta şu görüşlere yer verildi: ”Pandemi dönemlerinde bilimsel ilerlemenin ancak bilgi paylaşımı yoluyla gerçekleşebileceğini bildiğimizden kaygılarınızı anlıyoruz.Bilimsel verilerin herhangi bir yersiz etki ya da denetim olmaksızın yaygınlaştırılması özgürlüğüne önem verdiğimizden, dolayısıyla açıklamanızı desteklediğimizden emin olabilirsiniz.”