Ayak kokusu hemen herkeste yaygın olarak görülebilen bir durumdur. Her gün ayakkabı giymek ve ayakların terlemesi, ayrıca, terli ayakların bakterilerin gelişmesine izin vermesi ayak kokusunun en temel nedenleridir. Peki, ayak kokusuna hangi doktor/bölüm bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

AYAK KOKUSU NEDİR?

Bromodoz veya ayak kokusu çok yaygın bir tıbbi durumdur. Ciltte bakteri büyümesine neden olan ter birikmesinden kaynaklanır. Bu bakteriler kötü kokulara neden olur. Sporcu ayağı gibi mantar enfeksiyonları da ayak kokusuna yol açabilir.

AYAK KOKUSUNUN NEDENLERİ

Ayaklarınız çok fazla ter üretir. Vücudun diğer bölgelerinden daha fazla ter bezleri vardır. Bu bezler vücudunuzu soğutmaya ve cildinizi nemli tutmaya yardımcı olmak için gün boyunca ter bırakır.

Herkesin ayakları terler, ancak gençler ve hamile kadınların ayakları daha fazla terlemeye meyillidir. çünkü vücutları onları daha fazla terleten hormonlar üretir.

Doğal olarak ayaklarda bazı bakteriler vardır. Bu bakteriler, serbest kaldıkça ayaklardaki teri parçalamaya yardımcı olur. Bakteri ve ter birikirse, kötü bir koku oluşabilir. Bir kişinin ayakları terlediğinde ve ayakkabılarını çıkarıp daha sonra tamamen kurumasını beklemeden yeniden giydiğinde ekstra bakteri oluşma eğilimi artar.

Kötü hijyen, ayak kokusunda rol oynayabilir. Çoraplarınızı günde en az bir kez değiştirmek ve sık sık yıkamak ekstra bakterilerin ayaklarınızda oluşmasına engel olabilir. Bu ayak kokusunun önlenmesine yardımcı olabilir.

AYAK KOKUSUNA HANGİ DOKTOR/BÖLÜM BAKAR?

Ayak kokusu durumunda cildiye bölümüne başvurmak gereklidir. Cildiye bölümünde yapılacak olan tetkikler ile ayak detaylı olarak incelenir ve kokuya neden olabilecek sağlık sorunları tespit edilmeye çalışılır.