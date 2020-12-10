Aydın Eczacı Odası’ndan doğal ve bitkisel ilaç uyarısı

Corona virüsü pandemisi sürecinden sonra gerek internet ortamında gerekse halk arasında doğruluğu kanıtlanmamış bir çok bilginin dolaştığını belirten Aydın Eczacı Odası başkanı Sefa Karaarslan, vatandaşların eczacısına danışmadan hiçbir ürün kullanmamasını tavsiye etti.

“SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATABİLİR”

Son günlerde virüsten korunma amacıyla bilinçsizce kullanılan takviye gıdalar nedeniyle insanların çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabildiğini kaydeden Başkan Karaarslan, “Hiçbir yan etkisi yok diye tanıtılan takviye edici gıda ve bitkisel ürünler de doğru kullanılmadığında sağlığı tehlikeye atabileceği unutulmamalıdır. Sağlığın her şeyden önemli olduğu bu süreçte bazı ürünlerin ilaç gibi tanıtılıp ticari kaygıyla hareket edilerek, ikna edici ifadelerle satılması halkımızın sağlığı adına endişe vericidir. Vatandaşlarımız, hekime ve eczacısına danışmadan bu tür ürünleri tüketmesin” dedi.

“TİCARİ RANTA ÇEVİRME ÇABASI GÖRÜYORUZ”

İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin; üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına kadar tüm süreçlerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiğini kaydeden Eczacı Sefa Karaarslan, “İçinde bulunduğumuz süreç nedeniyle insanlarımız, haklı her zamankinden daha fazla kendilerini koruma altına alma çabasına girdi. Bu kapsamda takviye edici gıdalara, bitkisel ürünlere yönelimin maalesef bilinçsizce arttığını görüyoruz. İnsanlarımızın bu eğiliminden faydalanmak isteyen bazıları da bu alanı ticari bir ranta çevirme çabasına girdiğini görüyoruz. Geçmiş dönemlerde ‘doğal ve bitkisel' adı ile piyasaya sürülüp insanların sağlığını tehlikeye atan hatta ölüme neden olan vakalara şahit olduk. Bu nedenle içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” diyerek vatandaşları piyasaya ‘doğal-bitkisel ilaç’ adı ile sürülen ürünlere karşı daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. (İHA)