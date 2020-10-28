Aydın’da ‘Covid Çağrı Destek ve Transfer Birimi’ kuruldu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Covid-19 tanısı alan ya da temasta bulunan vatandaşların ihtiyaç duyduğu tedaviyi alması, kontrollerinin sağlanması amacıyla COV-DET kuruldu. “Evinizde yalnız değilsiniz” sloganı ile başlatılan uygulamanın yanında, psikososyal destek hattı da hizmet vermeyi sürdürecek.

9'U HEKİM 38 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Sağlık müdürlüğü uygulama ile hastalık virüsünü almış kişilerin sağlık hizmetlerine kısa sürede erişmesi, hastalık bulaşmamış vatandaşların ise korunmasının amaçlandığını açıkladı. Müdürlük açıklamasında; “Covid-19 tanısı alan ya da temasta bulunan halkımızın karantina sürecinde ve filyasyon sırasında tespit edilen pozitif vakaların nakil, ilaç temini, Covid-19 sağlık kontrolü gibi her türlü sağlık ihtiyaçları COV-DET birimi tarafından halkın ikamet ettiği veya karantina sürecini geçirdiği adrese ulaşılarak birebir karşılanmaktadır” denildi. Söz konusu birimde 8 korumalı araç ile 12 çağrı merkezi personeli, 9 hekim, 9 yardımcı sağlık personeli ve 8 şoför olmak üzere toplam 38 sağlık personelinin görev yaptığı belirtildi.