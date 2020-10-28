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Aydın’da ‘Covid Çağrı Destek ve Transfer Birimi’ kuruldu

Aydın’da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Covid Çağrı Destek ve Transfer Birimi (COV-DET) kuruldu. 24 Saat görev yapacak olan birim 8 araç, 38 görevliden oluşuyor.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 14:31, 28/10/2020
Haberler Sağlık
Aydın’da ‘Covid Çağrı Destek ve Transfer Birimi’ kuruldu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Covid-19 tanısı alan ya da temasta bulunan vatandaşların ihtiyaç duyduğu tedaviyi alması, kontrollerinin sağlanması amacıyla COV-DET kuruldu. “Evinizde yalnız değilsiniz” sloganı ile başlatılan uygulamanın yanında, psikososyal destek hattı da hizmet vermeyi sürdürecek.

FOTO: SÖZCÜ

9'U HEKİM 38 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Sağlık müdürlüğü uygulama ile hastalık virüsünü almış kişilerin sağlık hizmetlerine kısa sürede erişmesi, hastalık bulaşmamış vatandaşların ise korunmasının amaçlandığını açıkladı. Müdürlük açıklamasında; “Covid-19 tanısı alan ya da temasta bulunan halkımızın karantina sürecinde ve filyasyon sırasında tespit edilen pozitif vakaların nakil, ilaç temini, Covid-19 sağlık kontrolü gibi her türlü sağlık ihtiyaçları COV-DET birimi tarafından halkın ikamet ettiği veya karantina sürecini geçirdiği adrese ulaşılarak birebir karşılanmaktadır” denildi. Söz konusu birimde 8 korumalı araç ile 12 çağrı merkezi personeli, 9 hekim, 9 yardımcı sağlık personeli ve 8 şoför olmak üzere toplam 38 sağlık personelinin görev yaptığı belirtildi.

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