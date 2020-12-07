Aynı aileden 3 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Muhammet Kılınç yakalandığı corona virüsü sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede 12 Kasım’da yaşamını yitirdi.

Kronik rahatsızlığı bulunan Muhammet Kılınç'ın annesi Mahmure Kılınç da virüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi.

Corona virüsü nedeni ile bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınç’ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından virüs nedeni ile ölen oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verildi. (İHA)

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