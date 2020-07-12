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Aynı aileden 5 kişide corona çıktı, bina karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde aynı aileden 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Aile üyeleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, oturdukları bina karantinaya alındı.

15:41 -
Haberler Sağlık
Aynı aileden 5 kişide corona çıktı, bina karantinaya alındı

Son günlerde corona virüsü vaka sayısında artışların yaşandığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da bir bina karantinaya alındı.

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 453'üncü sokakta bulunan bir apartmanda ikamet eden 5 kişilik aile, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkan 3’ü çocuk 5 kişi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Corona virüsünün bulaşma riskine karşı ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman 14 günlük karantinaya alındı. Binanın giriş çıkışları polis tarafından kapatıldı.

Filyasyon ekipleri binada çalışma başlatırken, apartman sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi. İHA

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Son güncelleme: 15:42 12.07.2020
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