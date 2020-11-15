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Aynı gün coronadan hayatını kaybettiler

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Hüseyin ve 88 yaşındaki eşi Meliha Bolat, tedavi gördükleri hastanede aynı gün corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 14:56, 15/11/2020
Haberler Sağlık
Aynı gün coronadan hayatını kaybettiler

İlçeye bağlı Andıran köyünde oturan Hüseyin ve eşi Meliha Bolata, yaklaşık 20 gün önce görülen semptomlar üzerine hastanede corona virüsü testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Bolat çifti, Erbaa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Hüseyin Bolat, dün sabah saatlerinde, aynı servisteki eşi Meliha Bolat ise akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Hüseyin Bolatın cenazesi dün, eşi Meliha Bolat ise bugün Andıran köyündeki kabristanlığa defnedildi. (DHA)

AMASYA Corona
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