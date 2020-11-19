Babasının coronadan öldüğünü duyurduktan sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bakkalık yapan Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, corona virüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermeyen 73 yaşındaki Rahmi Akar önceki gün hayatını kaybetti.

Babası ve annesi gibi coronaya yakalanan Mahir Akar, babasının acı haberini sosyal medyadan duyurdu. 57 yaşındaki Akar, babasının vefatından sekiz saat sonra fenalaştı. Akar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)