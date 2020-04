Bağışıklık sistemi organlardan, hücrelerden, dokulardan ve proteinlerden oluşur. Bunlar birlikte, enfeksiyon veya hastalığa neden olan virüsler, bakteriler ve yabancı cisimler olan patojenlerle savaşan bedensel süreçleri gerçekleştirir. Bağışıklık sistemi bir patojenle temas ettiğinde, bağışıklık tepkisini tetikler. Bağışıklık sistemi, patojenler üzerindeki antijenlere yapışan ve onları öldüren antikorları serbest bırakır. Belirli yiyecekleri diyete dahil etmek, bir kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirebilir. Peki, bağışıklığı güçlendiren yiyecekler nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HAKKINDA

Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemidir. Özellikle grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmenin yolu da ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. Bunu sağlamanın en etkin yollarından biri bağışıklığı güçlendiren besinleri diyetimize dahil etmektir. İşte bağışıklığı güçlendiren yiyecekler…

1 – Narenciye

Çoğu insan özellikle mevsim geçişlerinde grip ve soğuk algınlığı gibi birçok hastalığa yakalanır ve C vitaminine yönelir. Çünkü C vitamini bağışıklık sisteminizi geliştirmenize yardımcı olur. C vitamininin beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığı düşünülmektedir. Bunlar enfeksiyonlarla savaşmanın da anahtarıdır.

Popüler narenciye ürünleri şunlardır:

– Greyfurt

– Portakal

– Mandalina

– Limon

– Turunç

2- Kırmızı Biber

Narenciyelerin herhangi bir meyve veya sebzeden en fazla C vitaminine sahip olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünmenizde fayda var. Kırmızı biber narenciye göre iki kat daha fazla C vitamini içerir. Ayrıca zengin bir beta karoten kaynağıdır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin yanı sıra, C vitamini sağlıklı cildin korunmasına yardımcı olabilir. Beta karoten gözlerinizi ve cildinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

3- Brokoli

Brokoli, vitamin ve minerallerle doludur. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra diğer birçok antioksidan ve lifle dolu olan brokoli, masanıza koyabileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir. Brokolinin bu gücünü korumanın ve vücuda maksimum katkı sağlamasının anahtarı, mümkün olduğunca az pişirmek.

4- Sarımsak

Sarımsak, dünyadaki hemen hemen her mutfakta kullanılan mucizevi bir besindir. İlk uygarlıklar enfeksiyonlarla mücadeledeki değerini kabul etti. Sarımsak ayrıca kan basıncını düşürmeye ve arterlerin sertleşmesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Sarımsakın bağışıklık arttırıcı özellikleri, allisin gibi ağır bir sülfür içeren bileşik konsantrasyonundan geldiği düşünülmektedir.

5- Zencefil

Zencefil, hastalandıktan sonra birçok kişinin başvurduğu bir başka besin maddesidir. Zencefil, boğaz ağrısını ve diğer enflamatuar hastalıkları ve bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Zencefil ayrıca kronik ağrıları azaltıcı ve kolesterolü düşürücü etkilere sahiptir.

6- Ispanak

Ispanak sadece C vitamini açısından zengin olduğu için değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artırabilecek çok sayıda antioksidan ve beta karoten ile de doludur. Aynı brokolide olduğu gibi ıspanağında mümkün olduğunca az pişirilmesi en yüksek faydayı sağlar. Ispanağı hafif pişirmek içeriğindeki A vitamini artırır ve diğer besinlerin oksalik asitten salınmasına izin verir.

7- Keten Tohumu

En iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidandır. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir.

8- Zerdeçal

Bu parlak sarı, acı baharat osteoartrit ve romatoid artrit gibi hastalıkların tedavisinde bir anti-inflamatuar olarak yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca zerdeçalın kendine özgü rengini veren yüksek kurkumin konsantrasyonlarının egzersize bağlı kas hasarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

9- Yaban mersini

Yaban mersini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip olan antosiyanin adı verilen bir tür flavonoid içerir. Flavonoidlerin solunum yolunun bağışıklık savunma sisteminde önemli bir rol oynadığı çeşitli çalışmalarda kanıtlanmıştır. Araştırmacılar, flavonoidler açısından zengin yiyeceklerle beslenenlerin, üst solunum yolu enfeksiyonu veya soğuk algınlığına yakalanma riskinin, beslenmeyenlere göre daha az olduğunu bulmuşlardır.

10- Bitter çikolata

Bitter çikolata, vücut hücrelerini serbest radikallerden koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek teobromin adı verilen bir antioksidan içerir.

11- Tatlı patates

Tatlı patatesler cildi sağlıklı ve güçlü tutan, ona rengini veren bir tür antioksidan olan beta karoten bakımından zengindir. Beta karoten A vitamini kaynağıdır. Cildin sağlıklı olmasına yardımcı olur ve hatta ultraviyole (UV) ışınlarından kaynaklanan cilt hasarına karşı koruma sağlayabilir.

12- Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz hayvanları, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışan birçok kişi için akla gelen besinlerden değildir. Acak bazı kabuklu deniz ürünleri çinko ile doludur. Çinko diğer birçok vitamin ve mineral kadar dikkat çekmez, ancak vücudumuzun buna ihtiyacı vardır, böylece bağışıklık hücrelerimiz istendiği gibi çalışabilir.

Çinko bakımından zengin kabuklu deniz ürünleri çeşitleri şunlardır:

– Yengeç

– İstiridye

– Istakoz

– Midye

İLGİLİ HABER Bağışıklık sistemini zayıflatan gıdalar

İLGİLİ HABER Bağışıklık sistemi nasıl çalışır?