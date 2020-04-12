Bağışıklık sistemi nasıl çalışır?

Bağışıklık sistemi vücudun savunma mekanizmasıdır. Başka bir deyişle hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlayan sistemdir. Genel anlamda mikrop olarak tanımladığımız virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin vücuda girmelerini engellemek, eğer girdiyse girdikleri yerde tutmak, tespit etmek, yayılmalarını engellemek, atılmasını sağlamak, zarar vermesini engellemek görevleri arasındadır.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes bağışıklık sistemini bu dönemde nasıl yükseltebileceğimize dikkat çekti:

Doğuştan Gelen doğal bağışıklık herhangi bir antikor oluşturmadan vücudun mikroplara karşı doğal korunma mekanizmasıdır. Genetik ve çevresel özelliklerden etkilenir Sonradan kazanılmış yani edinilmiş bağışıklık ise vücudun mikroorganizmalara karşı antikor üreterek kazandığı bağışıklıktır. Bu antikorlar aktif veya pasif şekilde kazanılabilir. Hastalığa yakalanırsınız, vücut bu hastalıkla karşılaşır, tanır ve savaşır. Mikrobu öldürmek için antikor dediğimiz bir madde üretir. Bu madde onu tekrar aynı mikropla karşılaştığında mikrobu tanıyıp hasta olmasını engeller ve korur.

Mikropların zayıflatılmış hali veya bunların toksinleri kullanılarak üretilen aşılarla kazanılan bağışıklık da benzer şekildedir. Bu mikroorganizmalar laboratuvar ortamında işlemden geçirildiği için hastalık yapma tehlikesi yoktur ancak antikor üretimini sağlar. Hastalığa karşı bağışıklık geliştirilmiş bir kişiden alınan serumla beraber antikorların verilmesi ise pasif olarak edinilmiş bir bağışıklık olarak adlandırılır.

COVID-19 İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN NASIL BİR İLİŞKİSİ VAR?

Bu virüse karşı vücudumuzdaki mücadeleyi sağlayan bağışıklığın sağlam olması son derecede önemlidir. Henüz bu hastalığın spesifik ilacı ve aşısı bulunmadığından elimizdeki en önemli güç vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizin gücüdür.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATAN ETMENLER?

Kötü beslenme, abur cubur yemek, raf ömrü uzun katkı maddesi bol gıdalar tüketmek, uykusuzluk, stres yükü, sigara, alkol kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam, hava kirliliği, çevre kirliliği, kimyasal etkenler, organ nakli sonrası ya da kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar. Çeşitli nedenlerle verilen kortizonlu ilaçlar da bağışıklığı baskılar.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI?

*Mevsimindeki sebze ve meyveleri çeşitli ve yeterince tüketip,

*Protein ihtiyacımızı doğru bir şekilde karşılarsak eğer düşürecek bir sebep yoksa bağışıklığımızın da iyi olmaması için bir neden yoktur.

*Spor ya da en azından düzenli yürüyüşler gibi fiziksel aktiviteler de bağışıklığın yükselmesini sağlar.

*Düzenli uyku ve stresle iyi mücadele de ayrıca çok önemlidir.