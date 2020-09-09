Bakan Koca 11 ilin sağlık müdürüyle corona virüsünü görüştü!

Corona vaka sayılarında artış yaşanırken virüse karşı yeni tedbirler de alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgın hakkında 11 ilin sağlık müdürüyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Koca’nın paylaşımına göre toplantılarda illerin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle bu illerde alınması gereken ek tedbirler konuşuldu.

“İKİ GÜCÜMÜZ VAR”

Toplantıların ardından bir paylaşım yapan Koca, “İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerini kullandı.

BİN 761 VAKA GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 8 Eylül Salı gününün tablosuna göre bin 761 vaka tespit edilmiş, 52 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 93 kişi sağlığına kavuşmuştu.

YENİ TEDBİRLER DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Ayrıca kafe ve eğlence yerlerinde de saat 24:00’ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı.