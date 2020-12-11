Bakan Koca, 4 ilde vaka sayısının düştüğünü açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ, Denizli Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Bakan Koca, 4 ilde salgının son durumunu açıkladı.

Gaziantep’te günlük vaka sayısının yüzde 35, Şanlıurfa’da yüzde 30, Tekirdağ’da yüzde 20, Denizli’de yüzde 25 düştüğünü, hastane ve yoğun bakımlardaki yükün ise devam ettiğini bildiren Koca, “Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız” dedi.