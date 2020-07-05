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Bakan Koca Bursalıları uyarmıştı: Yine coronayı unuttular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bursalıları uyarmış ve kentteki vaka sayılarına dikkat çekmişti. Ancak uyarılara rağmen Bursa'da sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldı ve bir iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynattılar. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

11:59 -
Haberler Sağlık

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA BURSALILARI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün Bursa´da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasının kaygı verici olduğunu belirtmiş, kentteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekmişti.

Ancak Bakan Koca’nın bu paylaşımından sonra da Bursa’da manzara değişmedi. Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

DHA

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Son güncelleme: 12:24 05.07.2020
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