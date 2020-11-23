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Bakan Koca duyurdu: 10 şehir ile kritik corona virüsü toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya ve Diyarbakır sağlık müdürleriyle corona virüsü salgınına dair toplantı yaptıklarını duyurdu.

Güncellenme: 22:34, 23/11/2020
Haberler Sağlık
Bakan Koca duyurdu: 10 şehir ile kritik corona virüsü toplantısı yapıldı

10 kentle ilgili corona virüsü salgını toplantısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürleriyle görüştüğünü açıkladı.

Video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunulan nokta ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının ele alındığı aktarıldı.

Sosyal medya hesabından görüşmelerle ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, “Desteğinizin önemi artmış durumda” ifadelerini kullandı.

YENİ HASTA VE CAN KAYBINDA REKOR KIRILDI

Bugün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında rekor kırıldı. Dün yayımlanan tabloda 6 bin 17 yeni hasta tespitiyle şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşılmıştı. Vefat sayısı ise en son 20 Kasım'da 141 olarak tespit edilmişti.

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Yayınlanma Tarihi:22:32,
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